En redes: qué publicó Javier Milei al cumplir el primer mes de Gobierno

El presidente Javier Milei posteó en sus redes sociales una particular foto de una dedicatoria que el autor del libro "Statism and the Economy" -Jesús Huerta de Soto- le escribió en su ejemplar. "Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana ¡Viva la libertad carajo!", fue una de las frases que decidió dedicarle el escritor al primer mandatario argentino.

"Para el presidente Javier Milei, líder de la libertad y modelo para el mundo, con todo mi afecta y consideración. Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, ¡Viva la libertad carajo!", se lee en letra manuscrita, por el autor del libro de Soto que es economista, abogado y escritor español. Milei acompañó la publicación con la misma frase, su muletilla icónica.

Además de sus profesiones, el economista tiene una relación con las ideas libertarias ya que representa la escuela austríaca de la economía y es catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos, España.

El economista español, de corte liberal, es uno de los grandes referentes del nuevo presidente argentino, que le conoció por unas clases subidas a Youtube.

Además, en su discurso inaugural, Milei nombró al profesional: "Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad". Los dichos fueron de espaldas al Congreso, cuando expuso la herencia del Gobierno anterior como una carga difícil de sobrellevar para Argentina.

El posteo de Milei se da en el aniversario de un mes de su gestión, que tuvo derogaciones de leyes, cacerolazos, marchar y hasta el anuncio de un paro general.

La foto que Milei subió a Instagram y X.

A pesar de las medidas de fuerza que la oposición genera contra Milei, este confirmó hace unos días que tiene "convicciones inamovibles" y que no cambiará sus objetivos, entre los que se encuentran la desregulación de la economía y la reforma del Estado.