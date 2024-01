La profunda confesión de Mariana Fabbiani en su cumpleaños: "Mi deseo es..."

Mariana Fabbiani celebró este lunes sus 49 años, y en medio de sus vacaciones en Punta del Este, la conductora reflexionó sobre el paso del tiempo y desizó una profunda reflexión que fue celebrada por sus seguidores en las redes sociales.

Tras algunos meses de agitada labor al frente de su magazine DDM (América), Mariana Fabbiani decidió tomarse unos días de descanso en las playas del vecino país de Uruguay. Sin embargo, más allá de la pausa en su agenda de actividades, la figura sigue en contacto con sus admiradores en las redes sociales, con quienes compartió unas sentidas palabras en el día de su cumpleaños.

Mariana Fabbiani celebró sus 49 años este lunes 8 de enero. Foto: Instagram @marianafabbiani.

“¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Ya llegué a los 49 años! Siento que son muchísimos, se los confieso. Miro hacia atrás y todo parece estar tan cerca y, al mismo tiempo, pasó tan rápido. Por eso, mi deseo es vivir plenamente el presente”, enfatizó Fabbiani.

Luego, la conductora siguió: “Estoy lista para disfrutar, para dejarme sorprender por la vida. Es momento de vivir cada día con gratitud, buscando la felicidad en la simpleza, cultivando vínculos auténticos, navegando más profundo y conectada conmigo misma. Estoy llena de amor y agradecimiento, entendiendo cada vez más por dónde transcurre lo verdaderamente importante. Celebro la sabiduría que viene con los años. Ahora es momento aplicar todo lo aprendido, el verdadero desafío".

Mariana Fabbiani compartió sentidas reflexiones en su cumpleaños. Foto: Instagram @marianafabbiani.

Finalmente, Mariana Fabbiani expresó emcionada desde sus redes sociales: "Aparezco poco porque estoy descansando, reseteándome después de un año de muchísimo trabajo?? Pero quería pasar por acá para celebrar mi cumpleaños también con ustedes porque nos une un cariño tácito. Siempre me acompañan y me alientan, y ese amor me llega. Besos a todos los capricornianos y capricornianas de esta comunidad hermosa… ¡Ya sabemos lo difícil que es cumplir en enero! Los quierooooo."