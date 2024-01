El intendente de Guaymallén puso en duda la efectividad de los preventores

Los intendentes de toda la provincia expresan su preocupación por la situación económica y la caída de la recaudación. Definen como una "tormenta perfecta" el salto inflacionario, la caída de la recaudación municipal y la merma en los recursos coparticipables. En ese contexto la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, solicitó que trabajen para conformar un cuerpo de preventores que ayude a prevenir delitos. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se mostró abierto a dar la discusión pero puso varios reparos. "Creemos que disponer de preventores no necesariamente significa una solución", afirmó en diálogo con MDZ Radio.

"En Guaymallén estamos dispuestos a participar y tomar injerencia en materia de seguridad y se pude discutir el tema de los preventores, pero hay que darle una solución integral", manifestó el jefe comunal sobre ese punto en particular y recordó que en su departamento ya existió una mala experiencia que no están dispuestos a repetir.

"Hemos tenido una mala experiencia en Guaymallén y no queremos volver a transitarla. Ya se creó en la intendencia de Luis Lobos un cuerpo de preventores que no cumplió con ningún efecto práctico. No queremos volver a cometer ese error porque reparar esa situación nos llevó algunos años", argumentó Marcos Calvente y explicó qué fue lo que falló.

"Aparte de tener recursos para los preventores, los preventores tienen que tener la posibilidad desde el punto de vista legal de accionar ante situaciones delictivas. Solo así habrá resultados prácticos y tangibles en términos de la prevención del delito. Y si se quiere avanzar más allá en términos de combate de delito también hay que generar las herramientas administrativas", subrayó.

En ese sentido, dejó claras sus preocupaciones. En primer lugar, el tema presupuestario en un contexto económico crítico. Según los cálculos que tienen en el municipio, Guaymallén estima una disminución del 35% de los recursos en el 2024 por la baja en la recaudación de tasas y la caída de los ingresos por coparticipación. Esto último por la merma en la recaudación del impuesto automotor y también por la crisis que desató en las finanzas provinciales la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.

Pero en segundo lugar, Calvente advirtió que de nada servirá hacer un esfuerzo presupuestario para crear un cuerpo de preventores si luego esos preventores no cuentan con herramientas legales y administrativas que les permitan combatir y prevenir delitos. "Creemos que disponer de preventores no necesariamente es una solución. Tiene que haber una integralidad y una articulación profunda con la Policía de Mendoza con resultados prácticos", señaló.

"Vamos a colaborar y asumiremos el rol que nos toca, porque estas crisis generalmente incrementan estas situaciones y hay que prepararse para eso. Pero hay que darle un formato que de garantía de que va a dar resultados prácticos", manifestó en MDZ Radio el intendente de Guaymallén.

Calvente reconoció también que cada vez son más las facultades que la provincia delega a los municipios. Como ejemplos de esa tendencia puso la participación activa de los municipios en temas de infraestructura escolar, pero también las obras de agua y saneamiento que ha encarado Guaymallén pese a ser jurisdicción provincial.

"Dada la urgencia que se presentaba invertimos recursos en eso. Hay varios tópicos en los que hemos tenido que involucrarnos, no solo desde lo económico también en lo operativo. La discusión es esa. El municipio adhiere o alcanza nuevas incumbencias y tareas, pero no solo hay que tener los programas y las políticas públicas, sino también los recursos económicos. Eso se contrapone o aumenta con el problema con la disminución de los ingresos que estamos planteando", concluyó Marcos Calvente.

Desde que asumió, la ministra de Seguridad Mercedes Rus ha puesto el foco sobre los hechos delictivos que se registran en distintos departamentos. El martes se reunió con jefes distritales y departamentales de la policía de Mendoza para abordar "las diversas realidades que enfrentan las distritales".

"La iniciativa responde a la nueva impronta de gestión donde se busca establecer una estrecha coordinación con los municipios para asegurar una respuesta efectiva a las necesidades específicas de cada localidad", expresaron desde el Ministerio de Seguridad y adelantaron que en los próximos días habrá encuentros con los jefes de seguridad ciudadana de los departamentos, como también con los intendentes.