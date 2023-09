La lapidaria sentencia de Sergio Massa sobre Mauricio Macri y Juntos por el Cambio

Sergio Massa brindó una entrevista este jueves por la noche en la que habló, entre otras cosas, sobre la oposición y evaluó que el expresidente Mauricio Macri "es" MIlei y señaló que el exmandatario "sueña en el fondo con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre porque está convencido que JxC era él y cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresado a través de Milei".

Al respecto, contó que mantuvo una reunión de campaña con dirigentes de Unión por la Patria como Máximo Kirchner, Eduardo 'Wado' De Pedro y Malena Galmarini, entre otros, y sostuvo que todos coincidieron en "no mirar más arriba".

"No hay nadie, somos nosotros, o nos hacemos cargo de lo que viene o no nos quejemos. No sólo nos hacemos cargo sino que además vamos a ganar las elecciones y gobernar Argentina en la etapa nueva, con nueva gente y nuevos diseños, porque necesitamos políticas más asociadas al siglo XXI".

Durante la entrevista para la TV Pública, Massa vaticinó un posible balotaje con Milei, al afirmar que "la expresión de la derecha eligió al original antes que a la fotocopia", en referencia al candidato libertario y a Bullrich, respectivamente.