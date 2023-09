La herencia de Mauricio Macri: el PRO ya piensa en 2025 y en un nuevo liderazgo

El PRO tiene una posibilidad de volver a repartir las cartas, desde cero, con nuevos jugadores. Hace 22 años en la confitería Tabac fue el propio Mauricio Macri el que decidió que iba a tomar las riendas fundacionales de un espacio político porteño, conservador y conformado por dirigentes que venían a "hacer patria". No existía un aspecto transaccional, era meterse a lavar la política de tanta mugre. Casi 23 años después, Macri decidió no dejar heredero ni competir, el espacio está integrado por dirigentes que distan mucho de lo que eran los fundadores, y sin liderazgo, evalúan un escenario de volver a ser un partido porteño para trabajar el 2025.

Javier Milei puede ser presidente en primera vuelta, lo piensan todos, kirchneristas, macristas, empresarios, todos saben que el economista puede dar el segundo batacazo que termine dejando tercero al Gobierno y llegue al poder en su primer intento, algo que cambiaría la historia política moderna. El PRO entonces empieza a bosquejar escenarios en los que el liderazgo partidario cambie, se renueve y la geografía quede reducida esencialmente a la Capital, donde hoy es Jorge Macri el que decide, no otra persona.

Recorrida. Patricia Bullrich en campaña para meterse en un balotaje.

Patricia Bullrich buscó en el peronismo renovado su jefatura de campaña. Sebastián García de Luca es de hecho quien decidió irse de Juntos por el Cambio al ganar su banca en 2019 y formar Encuentro Federal, pero puso ahora sus energías en trabajar para que Bullrich sea presidente. Un dato, en su Chivilcoy natal, Patricia Bullrich quedó cuarta con el 16% de los votos, donde el vecinalismo de Guillermo Britos, vinculado a Milei, sacó 26.3%.

Macri está en "modo diablo" y se siente cómodo. Trabajó a contramano de los sueños de Horacio Rodríguez Larreta, impulsó a Jorge Macri por sobre las intenciones de Martín Lousteau y logró imponer a Néstor Grindetti por sobre Diego Santilli, algo que esencialmente lo puso feliz. Nunca se sintió cómodo con "el Colo", que perdió la interna por un puñado de votos. En Lanús, tierra de Grindetti, la lista de Horacio Rodríguez Larreta empató con la de Juan Grabois, el kirchnerismo quedó primero y le sacó casi quince mil votos a Juntos por el Cambio. El corte de boleta es un wake up call urgente para Diego Kravetz, hombre de confianza ciega de Grindetti y candidato a intendente.

Bullrich no logra hoy transmitir su certidumbre, su conocimiento, siendo una de las políticas más profesionales y experimentadas del país con una trayectoria parlamentaria difícil de empardar. Desde la vestimenta y el discurso, no logra hasta ahora asegurarse un pase al balotaje, más allá de su capacidad de trabajo, algo inusual. Fue el desembarco de Carlos Melconian y su estilo de arrabal el oxígeno que la campaña demandaba y logró su efecto. Aún no logra su equipo comprender el pensamiento outside the cube que sí logró Milei y conectó con ricos, pobres, urbanos, rurales, jóvenes y adultos. Si Bullrich conjuga expertisse con mensaje aggiornado, será protagonista certera de la segunda vuelta.

Tridente. Macri Bullrich y Petri, los candidatos de Juntos por el Cambio confirmados.

No habrá Moncloa en la Ciudad, donde Jorge Macri tiene todo el contexto para ganar y no hay un estudio de opinión que diga lo contrario, incluso los que no se publican. Si es así, Mauricio Macri logrará dar por terminado parte de su plan y sostener el poder en la ciudad. Jorge Macri busca consenso y podrá elegir con quién acuerda para lograr las transformaciones que plantea en la Legislatura. Sabe que el radicalismo sangra por la herida: perdió la interna con Martin Lousteau y se enteraron por los medios que Clara Muzzio sería vice jefe, dos piñas al ego del ex ministro de Economía que no cicatrizaron aún.

Algún mal pensado podría tener en cuenta la sencillez de trabajar con liberales y no radicales. Ramiro Marra y Eugenio Casielles fueron expresos militantes de Roberto Lavagna con ponderaciones al peronismo constantes que encontraron en las huestes libertarias su lugar hace dos años y son grandes hacedores del diálogo. Tal vez el radicalismo termine por entender lo prescindible de sus servicios, en caso que la comunicación no sea efectiva.

Michael Foucault hablaría de la biopolítica aplicada a la Ciudad. Macri busca empezar a gestionar la ciudad cambiando la vida de los porteños, más allá de la política. Bajó línea sin matices para empezar a pensar el orden del espacio público y la prohibición irrestricta de los cortes de calles. Cree Macri en su intimidad que la construcción de su liderazgo se verá reflejada si la vida de los que transitan Buenos Aires es mejor. Lo entendió así y trabaja para que la Ciudad sea una experiencia como contraposición al populismo de un eventual segundo gobierno de Axel Kicillof, algo que también todo el macrismo evalúa. Fin de misterio. Néstor Grindetti se impuso por sobre Diego Santilli.

Waldo Wolff es el único dirigente de conocimiento nacional que sabe qué whisky toma Javier Milei y lo compartió más de una vez. En tiempos de altas cifras de pobreza y el kirchnerismo fuera del poder, será más importante el vínculo emocional y afectivo de Wolff y Milei que otras condiciones. Macri lo sabe y lo contempla a la hora de armar su posible Gobierno porteño, siendo el actual ministro de Gobierno el único heredero de la marca PRO en caso que Milei gane.

Macri fundó el PRO bonaerense, le puso la cara a la boleta y ganó cuatro veces, ahora ganó en Ciudad. Conoce más políticos de los que se sabe y el vínculo con el sector privado lo aceitó durante años. Será si el economista gana en primera vuelta el dirigente macrista con territorialidad, presupuesto y una forma de hacer política que pocos consideran o entienden. Un político old school aggiornado que habla poco, determina, resuelve y avanza, no disfruta de la política de café.