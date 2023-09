El silencio de Mauricio Macri hace eco y Patricia Bullrich busca despegarse en plena campaña

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó que "después" de las elecciones del 22 de octubre la coalición "va a sumar" a quienes "estén dispuestos al cambio" y resaltó que el país "necesita una cabeza que tenga bajo su mando el conjunto de las políticas económicas y productivas", algo que "no se hizo" durante el gobierno de Mauricio Macri.



"Sabemos que la economía, como no se hizo la otra vez (en referencia a la gestión de Mauricio Macri), necesita hoy una cabeza que tenga bajo su mando el conjunto de las políticas económicas y productivas", señaló Patricia Bullrich durante una conferencia de prensa en el hotel Sugar, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.



La exministra de Seguridad sostuvo que su propuesta contempla un "equilibrio fiscal y producción" y remarcó que en la coalición "hubo un proceso de renovación" luego de la competencia interna que se desarrolló en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y en las cual la postulante se impuso sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Lo importante es que después, a todos aquellos que estén dispuestos al cambio, que no amenacen y nos digan 'el primer día les vamos a hacer paro', que vengan de donde vengan, que quieran que la Argentina sea mas productiva y que se termine con todas las trabas y los impuestos altos, nosotros los vamos a sumar", destacó Patricia Bullrich.



"Les pedimos a los votantes que el cambio que elijan sea un cambio que se pueda realizar. Uno con convicción, verdadero. Y ese es el que nosotros venimos planteando. Las cosas que dijimos que había que hacer son las que seguimos sosteniendo, y son las reales y realizables", remarcó Bullrich, en una clara alusión al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



"Dijimos bimonetarismo, no tener déficit fiscal y un Banco Central independiente. Vamos a ser duros con la seguridad y muy estrictos con el cumplimiento de los 190 días de clase. Con la educación controlada y con maestros que sepan. Todas las cosas que dijimos son las que estamos sosteniendo ahora", agregó, en otro tiro por elevación a Javier Milei.