Carolina Losada reapareció con duro mensaje contra Cristina Fernández de Kirchner

Carolina Losada retornó a los medios de cara a la elección para gobernador del próximo domingo en Santa Fe con un duro mensaje contra Cristina Fernández de Kirchner. La senadora nacional de Juntos por el Cambio advirtió que “todas las atrocidades que el kirchnerismo ha querido hacer, lo hemos logrado frenar”.

"Todo lo que Cristina ha intentado hacer para tener impunidad, lo hemos logrado frenar. Todas las atrocidades que el kirchnerismo ha querido hacer, lo hemos logrado frenar. No tenemos número propio, no tenemos cantidad de senadores para imponer nuestros propios proyectos, si no las cosas serían diferentes”, aseguró Carolina Losada en entrevista con un medio santafesino.

Conversamos sobre la importancia de la elección de este domingo en mi provincia.

“Desde el Senado lo que podemos hacer, siendo minoría, es frenar el proyecto kirchnerista, que es lo que venimos haciendo. Lo que es importante saber es quién tiene en las manos las llaves para solucionar los problemas, que es el oficialismo, es quien gobierna. Nosotros lo que podemos hacer es frenar, porque ellos siguen siendo mayoría. Entonces, si ellos pretenden dilatar esta situación, la pueden dilatar", agregó Losada en relación al tratamiento de la ley de alquileres.

“En febrero presenté un proyecto para que se derogue esta ley y se vuelva al régimen anterior hasta tanto tengamos una ley mejor. No fue tratado ni en comisiones. El tema es que el oficialismo no está interesado en solucionar el problema de la gente. Nosotros lo que podemos hacer con nuestro número, que sigue siendo menor, es frenar los proyectos de ellos. No podemos hacer que esto suceda, por ahora, hasta que cambien los números”, remarcó.

Los candidatos a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Unidos para Cambiar Sante Fe (nombre provincial de Juntos por el Cambio) y Marcelo Lewandowski, de Juntos Avancemos (denominación local de Unión por la Patria) cerraron ayer sus campañas en las últimas horas, de cara a las elecciones de este domingo en el tercer distrito más poblado del país. Pullaro, máximo favorito tras imponerse en las internas de julio pasado sobre Carolina Losada, cerró este miércoles su campaña en la ciudad de Esperanza, donde prometió que no va a "perder un minuto en iniciar el cambio en Santa Fe".