Así quedó la lista de Juntos por el Cambio tras el recuento definitivo en la provincia de Buenos Aires

Las primarias del 14 de agosto no solo resolvieron que Patricia Bullrich sea la candidata a presidente y Néstor Grindetti el candidato a gobernador bonaerense, sino que el recuento definitivo ordeno la conformación final de la boleta de Juntos por el Cambio en las diferentes categorías, para las generales de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Previo a las PASO, la coalición opositora convino un piso del 25% para el reparto de lugares en las listas de Diputados Nacionales. El triunfo en la provincia de Buenos Aires de la lista encabezada por Patricia Bullrich, “La Fuerza del Cambio”, por un margen de 233.085 votos, el 7,8% (54,4% contra el 46,6% de la lista encabezada por Horacio Rodríguez Larreta) sumado a la obligación de cumplir conla Ley de Paridad de Género, determinó que el reparto en la lista definitiva sea de dos en dos.

Por este motivo, Cristian Ritondo (PRO) y Karina Banfí (UCR) ocupan los primeros lugares; el tercer y cuarto lugar es para quienes encabezaron la lista perdedora, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Silvia Lospennato (PRO).

En tanto que el quinto y sexto lugar les corresponde a Nicolás Massot y Patricia Vásquez, que ocuparon el tercer y cuarto lugar en la lista de Bullrich; mientras que el séptimo y octavo quedaron en manos de Pablo Juliano (UCR) y Mónica Frade (C.C), quienes ocuparon el tercer y cuarto lugar en la lista de Larreta. El resto de los lugares siguen con este esquema hasta el ultimo lugar en la lista.

Del noveno al trigésimo quinto lugar en la lista están: el intendente PRO de Pinamar, Martín Yeza; Lorena Petrovich, actual senadora provincial del PRO; el exfuncionario de la administración Vidal Federico Suárez; la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mariana Stilman; el diputado nacional del radicalismo Sebastián Salvador; la ex Jugate Conmigo y senadora provincial del PRO, Felicitas Beccar Varela; Emiliano Giri, titular del PRO marplatense; Ivana Coronel de Evolución Radical; Alberto Asseff diputado del PRO; María de las Mercedes Joury, diputada del bloque PRO; el actual subsecretario de Asuntos estratégicos de la municipalidad de Junín, Marcelo García; Julieta Quintero Chasman, diputada provincial del PRO; Pablo Torello, diputado del PRO; la legisladora bonaerense del radicalismo Sandra Paris; Evert Van Tooren, ex subsecretario de tierras bonaerense; Graciela Devita de Unión Popular Federal; Ricardo Stoddart del PRO, ex funcionario de Vialidad Nacional (fue quien inició la investigación por las irregularidades en la obra pública de Santa Cruz); Mónica Felices, ex defensora del pueblo de Mar del Plata; David Cohen del PRO; Myriam Pucheta, ex funcionaria de la municipalidad e Quilmes; el intendente radical de Magdalena, Gonzalo Peluso; María Florencia Pérez; Hernán Arce por el socialismo; María Florencia Busilachi del PRO; el vecinalista Juan Carlos Juárez; María Florencia Zallio; y Diego Villamayor de U.N.O.

La lista de candidatos es heterogénea, está integrada por todos los partidos y fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio.

Ocho son los legisladores nacionales bonaerense de Juntos por el Cambio que buscarán el 22 de octubre renovar por cuatro años más sus bancas. En el PRO son cuatro los Diputados que van por un nuevo mandato: Cristian Ritondo, titular del bloque amarillo; Silvia Lospennato; Alberto Asseff (PRO) y Mercedes Joury (PRO).

Por el lado del radicalismo y la Coalición Cívica, son dos los Legisladores nacionales por espacio que buscan renovar mandato; Karina Banfi y Sebastián Salvador por los boinas blancas, y Mónica Frade y Mariana Stilman del partido fundado por Lilita Carrió.

En tanto quienes dejan sus bancas a partir del 10 de diciembre son: por el lado del PRO, María Lujan Rey, Pablo Torello, Camila Crescimbeni y Gabriel Mraida (diputado suplente que asumió en reemplazo de Waldo Wolff cuando renunció a su banca para ir al ejecutivo porteño); el radical Miguel Ángel Bazze, el lilito Santiago Espil y Sebastián García de Luca, de Encuentro Federal y jefe de la campaña nacional de Patricia Bullrich.

Un candidato a diputado nacional que está en los últimos lugares de la lista, confió a MDZ que tiene chances de jurar el 10 de diciembre: “Si gana Patricia, muchos de los que están arriba mío se van a ir al Ejecutivo, es algo que está hablado, por lo que no descarto en algún momento sentarme en una banca”.

Vale agregar que en el 2019 Juntos por el Cambio se quedó con 14 de las 35 bancas en juego de la provincia de Buenos Aires en la Cámara Baja Nacional; de mantenerse el resultado de las PASO, la coalición opositora perdería dos diputados nacionales bonaerenses. Algo que ven poco probable en la dirigencia de Juntos por el Cambio y afirman que “los pueblos no se suicidan”, por lo que creen que en octubre van a obtener un mayor número de bancas para la provincia de Buenos Aires. De repetirse el resultado de las PASO en la provincia de Buenos Aires, estos son los doce Diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio que entrarían al Congreso de la Nación

Por otra parte, los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires que acompañarán la candidatura a presidente de Patricia Bullrich son Maximiliano Abad, titular del radicalismo bonaerense y presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja provincial, y María Eugenia Talerico,;mientras que los candidatos a senadores suplentes son José Luis Espert y Cynthia Hotton. Por último, el actual intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, buscará ser parlamentario del Mercosur.