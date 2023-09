El inesperado motivo por el que Carlos Melconian se emocionó con Alejandro Fantino

Carlos Melconian visitó este martes a Alejandro Fantino en el estudio de Neura Media, y allí el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich dio detalles de su programa económico.

Con críticas una vez más a la dolarización y respaldando al modelo bimonetario, el economista se explayó durante más de dos horas respecto a diversos conceptos del programa que delineó con la Fundación Mediterránea.

Al final de la entrevista, el economista agradeció a Fantino y, de repente, se emocionó. Con lagrimas en los ojos, Melconian expresó su cansancio respecto a que los jóvenes se vayan del país y remarcó que lamentaría que se perdiera el trabajo que realizan.

"Esto tiene un punto inicial para arrancar. Me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda. Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia", expresó.

Luego de que el periodista señalara que se había emocionado, Melconian profundizó: "Es todo mierda, ¡Dejate de romper las pelotas! Estamos laburando y, si tenemos la suerte, vamos a arrancar con esto. Y si arreglamos algo, después te volvés para tu casa y se terminó".

Asimismo, dejó una advertencia para quienes critican su propuesta: "Si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos". Y, acto seguido, añadió: "Siempre con equilibrio general y dirigido para los 40 y pico millones de argentinos. No rompan los huevos ni con presión ni con lobby".

Por último, no quiso finalizar sin dejar un mensaje con tono esperanzador: "Hay que decirle a los pendejos que esto tiene solución. Si no la tuviera, ni en pedo vengo a quemarme acá, me voy a Miami".