Daniel Orozco respondió sobre los municipales y apuntó a Cambia Mendoza

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, habló sobre el conflicto que mantiene la comuna con los empleados municipales, quienes se encuentran de paro, convocado por el sindicato, tras no llegar a un acuerdo por el pago del bono de los $60.000 que dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa.

La particular respuesta del candidato fue mostrar a MDZ un artículo periodístico que tiene a Lisandro Nieri (Cambia Mendoza) como protagonista. En la nota, quien se postula para el Congreso, cuestionaba un aumento del 123% que la comuna realizó en junio (con bonos incluidos). "Estamos muy bien, Nieri decía que no íbamos a poder pagar y tenemos guardado para cinco meses", sostuvo y prometió que solucionaría la situación, pero no quería "medidas políticas" en relación al paro.

Daniel Orozco muestra el artículo en el que fue criticado por Nieri. Foto Laura Fiochetta

"Nosotros estamos en tratativas. Estamos muy bien. Me estaban recordando una noticia donde el candidato a diputado nacional por Cambia Mendoza Lisandro Nieri cuando nosotros dimos los bonos en junio y un 123% de aumento dijo que no lo íbamos a poder pagar. Nieri dice que no íbamos a poder pagar. Fijate todo el ataque que hubo, estamos en septiembre, y tenemos más de cinco nóminas guardadas. Hoy estamos hablando con el sindicato no queremos medidas políticas. Hemos estado dialogando y en inmediatamente hacen un paro sin bajar a las bases", cuestionó mientras mostraba el artículo periodístico con la entrevista a Nieri.

Lo que sostienen en el municipio es que posiblemente haya un bono para los empleados de Las Heras aunque menor al otorgado por Massa ya que la comuna considera que ya se han dado subas por encima de la inflación. Mientras tanto el sindicato de municipales mantiene el paro hasta el viernes sino hay otra respuesta.