Cristina Fernández de Kirchner ausente: La Cámpora explicó por qué no aparece

El ex jefe de La Cámpora, Andrés "el Cuervo" Larroque, buscó aplacar las críticas contra Cristina Fernández de Kirchner por el silencio que viene guardando en plena campaña electoral de Unión por la Patria y sostuvo que la vicepresidenta "no aparece porque no es candidata". El referente de La Cámpora, al respecto, no descartó que Cristina Fernández de Kirchner vaya a compartir un acto antes de la votación del 22 de octubre con el candidato presidencial de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, con quien se fotografió por última vez en un acto donde en un momento se sentaron en la cabina de un avión.

Pero esa imagen fue el 17 de julio, cuando faltaba aún casi un mes para las PASO y luego Cristina Fernández de Kirchner se recluyó y no formó parte de ninguna actividad proselitista hasta los comicios del 14 de agosto en los que Unión por la Patria quedó en el tercer lugar en la categoría presidencial, detrás de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

"Ya llegará el momento. Eso lo deciden quienes manejan la campaña de cómo se administran esas apariciones", planteó en declaraciones radiales el referente de La Cámpora sobre una próxima actividad de Massa y la ex mandataria. E insistió: "Hay veces que hay que administrar las apariciones de aquellas personas que tienen una potencia tan alta", sumando en ese sentido al hijo de la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, quien también tuvo pocas apariciones en la campaña de UP pese a que él va como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

"Es momento de fortalecer la figura de Sergio. En la campaña previa a las PASO no tuvo la libertad de hacer una campaña plena porque estaba condicionado por el acuerdo con el Fondo, pero a partir de ahora ya empezó a plantear los lineamientos que vienen", evaluó sobre lo que se viene.

"Se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero hay que animarse más. Los compañeros y compañeros tiene que sentir que entramos al balotaje y hacer una campaña nueva. Hay que salir del shock de verlo a Milei arriba y avanzar a lo que viene", agregó. También el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a cruzar a los dirigentes, tanto del propio oficialismo como de la oposición, que vienen remarcando el silencio que mantiene la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en medio de la campaña para las elecciones del 22 de octubre, y al respecto sostuvo: "Aunque les duela y les moleste a muchos, es la que hoy conduce al peronismo".

El gobernador se refirió a la cuestión durante un acto en Lomas de Zamora y reivindicó el liderazgo de la ex presidenta en medio de las críticas por su mutismo, que se extienden incluso dentro de Unión por la Patria, ya que, por mencionar solo un caso, el sindicalista Pablo Moyano días atrás que quejó de Cristina Fernández de Kirchner no se está involucrando en la campaña para que el peronismo retenga el poder a través del candidato y ministro Sergio Massa. "Aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina Kirchner es la que hoy conduce al peronismo", señaló Kicillof en un pasaje de su discurso.