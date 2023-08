Pablo Moyano apuntó contra Cristina Kirchner por su silencio en medio de la campaña: "Después no se lamenten"

Pablo Moyano cuestionó en duros términos el silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se mantiene alejada de la campaña de Unión por la Patria de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

"Tiene que haber una reacción, no veo hablar a la vicepresidenta", se quejó el líder camionero. En este sentido, Moyano aseguró que espera que el peronismo llegue al balotaje, aunque advirtió: "Los que ahora juegan a medias tintas, mejor que después no se lamenten".

Tras calificar las últimas medidas de Sergio Massa como "un aliciente" en la campaña, Moyano habló este martes sobre la actitud de los diferentes integrantes del oficialismo. En ese sentido, llamó la atención sobre el silencio de algunas figuras e instó a "salir a militar" para sumar votos en las generales.

Pablo Moyano junto a Hugo Moyano

"Tiene que haber una reacción de los integrantes de Unión por la Patria. No lo veo hablar al presidente, no la veo hablar a la vicepresidenta. No lo veo hablar al presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires (por Máximo Kirchner), a los gobernadores, a los intendentes", alertó el cosecretario general de la CGT.

"Muchachos, después no lloremos, eh", siguió en diálogo con AM 530. "No lloremos cuando, si ganan estos tipos, te sacan la indemnización o te quedás sin laburo. Hay que concientizar a la población, estos tipos están todos los días hablando en los medios", completó Moyano.

"Hago un llamado a todos los integrantes de Unión por la Patria, a los movimientos sociales, al movimiento obrero y a los políticos para que también, viejo, salgan a militar. Es preocupante que nadie sale a hablar. El ministro toma medidas y no hay un respaldo político importante", cerró Moyano.

Advirtió que en terrenos habitualmente controlados por el peronismo, como "los barrios populares", el discurso del Gobierno no llegó con fuerza. "O no se militó o se especuló por otro lado", expresó Moyano, que habló de los casos de Formosa y Tucumán, y pareció avalar las sospechas de Sergio Berni sobre los intendentes bonaerenses. "Él debe tener más información que yo, es ministro de Seguridad", apuntó.