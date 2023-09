El evento que los peronistas preparan para apoyar a Omar De Marchi

"Es para peronistas que están y para los que se quieran sumar". Con rima, los dirigentes del PJ que integran La Unión Mendocina (LAUM) contaron a MDZ lo que están preparando para este miércoles 6 de septiembre: un acto de apoyo al candidato a la gobernación Omar De Marchi. Pero además, tras el triunfo del PJ de este domingo 3 en las 6 comunas que gobierna y los rumores de nuevas "altas" de peronistas en la LAUM dando vueltas, el acto está organizado también a la espera de nuevos dirigentes. Por lo tanto, las expectativas cuando faltan menos de 20 días para las elecciones generales del 24 de septiembre son muy alta. Si van peronistas de peso -como intendentes- que dejen el Frente Elegí será un acto trascendente, de lo contrario, una demostración de fuerza para el candidato.

El evento se llama "Encuentro de compañeros y compañeras para fortalecer los lazos que nos unen" y la invitación tiene los colores y los logos de LAUM. Pero además, una aclaración no menos importante. "Hoy Mendoza necesita a Omar De Marchi gobernador", dice el flyer e indica dónde será el convite: en el salón Báltico que queda en San José, Guaymallén- un lugar donde ya hubo reuniones de LAUM- y cuándo: el miércoles 6 desde las 19.30. "Lo estamos organizando nosotros y van no sólo los que ya estamos trabajando con Omar sino muchos que se quieren sumar en esta etapa", confirmó a MDZ el dirigente peronista y excandidato a intendente de Las Heras Diego Martínez Palau, dejando, sin decir nombres, las puertas abiertas a nuevos "compañeros y compañeras", que estén dispuestos a abandonar el Frente Elegí - cuya fórmula encabezan Omar Parisi y Lucas Ilardo- y se sumen a militar con De Marchi con el argumento de ganarle la gobernación al candidato del oficialismo, Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza).

Los presentes "con aviso", de acuerdo contaron dirigentes peronistas a MDZ serán quienes ya dieron el salto a LAUM: los hermanos Cazabán: Alejandro- hombre de confianza de De Marchi-, Pablo-quien milita la candidatura de Sergio Massa- y Andrés- quien trabajó por la precandidatura a intendente de Martínez Palau; Martínez Palau, claramente; el candidato a intendente de San Martín Jorge Omar Giménez; el actual intendente de Lavalle, Roberto Righi y una dirigente de su espacio, Gabriela Segovia; ex funcionarios de gobiernos peronistas como Mauricio Guzmán y Ariel Pringles; la referente de Compromiso Popular, Flavia Manoni; el dirigente de Guaymallén Daniel Scaloni y el sindicalista José Pepe Scoda, entre otros, más el apoyo de los ex protectores Marcelo Linares y Carlos Arenas candidatos a legislador provincial y concejal en Las Heras por LAUM. El resto no se sabe. Algunos rumores apuntan que vendrán dirigentes cercanos a peronistas con poder de decisión y otras voces descartan absolutamente esto.

Lo que ocurre que cuando faltan tan poco tiempo para las elecciones generales, De Marchi reclama a los peronistas con los que ha estado dialogando que lo apoyen en público. Que ya no le sirve los avales en privado y que con el argumento de un "voto útil" para derrotar a Cornejo y al oficialismo, dejen públicamente el Frente Elegí y jueguen para su equipo. El tiempo corre, de forma veloz y cada gesto y acción es relevante, mucho más si se tiene en cuenta que participar de un acto de estas características es dar un apoyo más que explícito a De Marchi.