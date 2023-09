El duro descargo de Estela de Carlotto contra Victoria Virrarruel

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a hablar luego del acto que se realizó ayer en la Legislatura Porteña para "homenajear" a las víctimas de terrorismo, a cargo de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. "Este es un día más para seguir luchando. A estas personas así hay que dejarlas pasar, pero defendiéndonos con la verdad y la lucha", expresó la activista por los DD. HH.

La referente de Abuelas dio declaraciones en diálogo con Radio 10, luego de que la candidata libertaria haya hablado sobre su persona y afirmado que era un "personaje bastante siniestro". Además, se expresó sobre Laura, la hija desaparecida de Carlotto y dijo que “puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”.

Ante los dichos, Estela de Carlotto respondió: “Habló de una joven asesinada, violada y que le robaron un bebé, ¿quién es ella, quién es esta persona? Veremos qué destino le daremos a esas palabras dirigidas a alguien que no puede defenderse”. Y agregó: “Que a mí me diga que soy lo que quiera, pero con mis hijos no y menos a Laura, eso es imperdonable, que no me la toquen”.

"Que Dios la perdone", confesó Carlotto, y explico que hay que defenderse de estas personas "con verdad, con lucha permanente".

El flyer con el que convocó Victoria Villarruel al acto.

En diálogo con Nacional Rock, la dirigente también se mostró dolida y expresó que está "enojada" con Villarruel. "Lo que ha dicho no se lo podemos permitir, y está dando señales de que, si vienen ´ellos´, esto de ahora no es nada, ¿qué vendrá después?", se preguntó la referente que una vez más salió a defenderse y defender la causa de la organización que preside.

El acto que se realizó ayer, convocado por Villarruel, generó polémica y distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se manifestaron en contra de la Legislatura.

Por su parte, Vilarruel escribió en sus redes sociales que "los DDHH son para todos, invocar la democracia y a los DDHH sin dejar que podamos expresarnos o ejercerlos es la muestra más acabada de que son violentos, autoritarios y nos creen ciudadanos de 2.ª".