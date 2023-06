El fuerte descargo de Estela de Carlotto ante la posibilidad de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que "la espanta" la posibilidad de que la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, acceda a la presidencia y consideró que "debería estar presa porque asesinó gente a conciencia en el sur".



"Me espanta que Bullrich sea presidenta. Debería estar presa porque mató gente a conciencia en el sur", señaló Carlotto, al referirse a la intervención que tuvo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.



La referente de la entidad defensora de los derechos humanos destacó la conformación de fórmula de Unidos por la Patria (UxP), que postula para la presidencia al ministro de Economía, Sergio Massa, y como vicepresidente al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, al afirmar que el oficialismo tiene que "acompañar y apoyar" a este binomio.



"Fue una sorpresa", expresó Carlotto sobre la fórmula anunciada por UxP en sus redes sociales para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), y manifestó que con eso se sintió "más serena" al saber que la coalición tenía una fórmula de "unidad" para presentar en las PASO.



Además, señaló que "Massa tiene capacidad política y Rossi ni hablar", y destacó que "los conozco a los dos porque nos han ayudado".



"Yo tengo la visión esa de quién es quién", expresó y señaló que Massa "no pertenece al partido (Justicialista), pero está junto con el gobierno actual".



Asimismo, remarcó que el ministro de Economía "está trabajando muy bien" y "Rossi es excelente, una persona impecable".



Respecto de Massa, reiteró que "él está colaborando muy bien en el tema económico, y va a colaborar muy bien también cuando sea presidente".



Además, destacó la "bondad" de los ahora exprecandidatos Daniel Scioli y Eduardo "Wado" De Pedro de "dejar abierto el panorama renunciando y aceptando esa decisión que tomó (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y las personas que están en el poder político".



"Tenemos que acompañar con el apoyo lo decidido", destacó Carlotto sobre la fórmula presidencial para las PASO de UxP.



Por otra parte, expresó que "si nos comportamos como amigos, dejando de lado los que no tienen cura, como (Javier) Milei, hay que hacer lo posible para que haya paz".