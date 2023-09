Durísima acusación de Margarita Barrientos contra el Gobierno: el motivo

Margarita Barrientos salió con los tapones de punta contra el Gobierno al acusarlo de enviar alimentos en mal estado y pidió que "ayuden a la gente". En ese sentido, la fundadora del comedor Los Piletones reclamó por la falta de respuesta de la administración actual y no dudó en reconocer al Gobierno de Alberto Fernández como "el peor" que vivió.

"Yo lo único que pido es no tener que sufrir otros cuatro años como lo venimos sufriendo nosotros. No tenemos que sufrir estas divisiones, como me ha hecho a mí Desarrollo Social en mandarme comida en mal estado, escribirles y nunca tener una respuesta", afirmó en declaraciones a Canal Metro.

La referente social añadió respecto al estado precario de la mercadería: "Eso me dolió mucho, porque he trabajado sola y sin una persona política que nos ayudara cuando tienen la obligación de hacerlo. A la gente yo no le miento. Yo a la gente le digo la verdad y no puedo prometer lo que no puedo cumplir".

En ese sentido, advirtió por una situación económica que "ha empeorado muchísimo" y recalcó que los ingresos de muchas familias "no alcanzan" para llegar a fín de mes. "Cada vez se nos hace más difícil, pero sin ofender a nadie, gracias a Dios falta poco para que se vayan", expresó con sinceridad.

Por otro lado, Barrientos se pronunció por las elecciones de octubre y ratificó su respaldo a la fórmula que encabeza Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio.

"Con Patricia se trabajaría porque conoce lo que es el trabajo, no solamente social, sino la seguridad. Conoce lo que es la villa porque ha trabajado en ellas, y creo que sería una muy buena presidenta, apoyo mucho a eso", cerró.