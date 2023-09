Quiénes son los dos concejales que Javier Milei tendrá en Mendoza

La figura del candidato a presidente libertario Javier Milei tuvo peso en las elecciones anticipadas de los siete departamentos de este domingo: el Frente Demócrata, Libertario y Jubilados cosechó una cantidad de votos suficiente para lograr desde diciembre dos concejales en dos comunas. Se trató de San Rafael y Maipú. En el departamento del sur, el dirigente del partido libertario y empresario Martín Antolín será edil y, en Maipú, el exconcejal demócrata Alfredo Mancifesta volverá al Concejo Deliberante luego de 18 años.

Ambos levantan la figura de Milei e hicieron campaña con sus ideas. Consiguieron por eso que en San Rafael se dupublicaran los votos obtenidos en las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) del 30 de abril y en Maipú se triplicaran.

"Acá estoy, festejando en la plaza de Maipú", le dijo pasada las 22.30 Mancifesta a MDZ. Los números del resultado provisorio arrojaban que el hombre, que viene de militar toda su vida en el PD, se ha había convertido en concejal. Para el futuro, los planes son diversos y siguen los lineamientos de Milei.

"Queremos poner la mirada en los gastos del Estado y que eso a través de proyectos pueda trasladarse a todos los entes de la provincia. Esto es algo que la gente nos pide, que propone Milei y todos están de acuerdo Los gastos de la política deben ser mucho menores y el Estado puede funcionar igualmente", explicó el demócrata. Una de las iniciativas que anticiparon en la campaña fue la donación de la dieta como edil para el hospital de Maipú, el Alfredo Metraux. Las PASO nacionales, en las que ganó Milei el último 13 de agosto generaron en gran parte el triunfo local. "Sacamos 7 puntos más que en las primarias de abril, la gente nos identificaba con Milei", aseguró orgulloso el dirigente demócrata.

Alfredo Mancifesta IG@claudiacarinacordoba

Cuando mira hacia el pasado, Mancifesta recuerda sus años como concejal maipucino. "Me desempeñé en el cargo entre 1995 y 1999", relata. Luego, en 1999, fui candidato a intendente y nos fue bien, le ganamos boleta a boleta a Adolfo Bermejo (el ex jefe comunal peronista y actual diputado nacional)", pero finalmente el conteo fue favorable al PJ.

Su apellido, más allá de la política y el Partido Demócrata -que algunos pensaban que iba a desaparecer, avisa- está asociado al tango. Es que su padre, Alfredo Mancifesta (su homónimo además) fue parte de la orquesta típica Los hermanos Mancifesta que brillaron en estas tierras desde los años 50. "Mi padre fue muy conocido por el tango, toda una generación bailó junto a ellos", subraya.

En tanto, que el empresario libertario Antolín logró una banca en el Concejo sanrafaelino. Su listado, encabezado por otro empresario, el excandidato a intendente Rodolfo Bianchi, logró 20 puntos en las generales de este domingo 3 de septiembre. Antolín lleva varios años militando para Milei y es reconocido a nivel nacional por sus referentes. De hecho, a la candidata a vice, la diputada nacional Victoria Villarruel, la llama "amiga".

Antolín junto a Villarruel Facebook Martín Antolín

En la primaria, su listado se impuso al PD por eso fue primero en la boleta para concejales. Tras conocerse el resultado electoral que lo convertirá desde diciembre en edil expresó: "Agradezco a todos los que me acompañaron, a todas las personas que confiaron en este proceso. Creo que el liberalismo es una expresión que hacía falta en nuestro querido San Rafael ¿Cuántos años hace que en el Concejo Deliberante no hay otra expresión que el radicalismo o peronismo? Esa polaridad, ese Boca - River, que representa políticos o intereses, y no a la gente con sentido común. Hoy el liberalismo, de la mano de Javier Milei, ha calado hondo en cada sanrafaelino; por esto vamos a seguir dando la batalla, pero ahora desde adentro. Por eso agradezco a cada sanrafaelino que votó por la libertad. Gracias a mi familia y amigos que me acompañaron , gracias a los fiscales que defendieron la democracia en todo nuestro departamento. A seguir trabajando... esto es el comienzo de una nueva fuerza. Viva la libertad carajo", afirmó. Sus propuestas estuvieron vinculadas, a la manera de Milei, a la reducción del gasto público y fue muy crítico durante la campaña de los competidores.

"¿Estás cansado de la burocracia municipal? Podemos cambiar eso. Este 3 de septiembre entre todos podemos tener la oportunidad de dar un golpe de timón a nuestra Ciudad", pedía mientras recorría las calles sanrafaelinas con esta fuerza que ya tiene peso en el departamento.