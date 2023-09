Patricia Bullrich: "No vamos a hacer política electoralista con los muertos"

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, habló esta mañana sobre el acto que organiza Victoria Villarruel, candidata a vice de Javier Milei, para homenajear a las "víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña. "No vamos a hacer política electoralista con los muertos", expresó la dirigente.

La polémica surgió cuado Villarruel junto a la legisladora Lucia Montenegro, organizaron en el salón dorado de la Legislatura porteña un acto para homenajear a las víctimas del terrorismo este lunes a las 17.00. Bullrich, en diálogo con Radio La Red, dijo que no "está en el tema", pero que ella junto con su espacio quieren que la historia argentina "consiga un punto de encuentro, en donde víctimas y victimarios se encuentren, pero no así con un evento". Además, explicó que no se puede hacer de "un drama argentino un acto de campaña".

"No me parece que en el medio de la angustia social nos metamos a discutir con respecto a la historia argentina. La historia argentina se va a discutir cuando realmente bajemos los ánimos y no la usemos como acto de campaña", lanzó Bullrich.

Villarruel convocó hoy a un acto para homenajear a las "víctimas del terrorismo".

Cuando se comenzó a tener conocimiento sobre la noticia, distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales salieron a repudiar el evento y a organizar marchas frente al edificio para mostrarse en contra de la idea de "homenajear" a los mismos que torturaron y asesinaron a sus familiares. La Asociación Madres de Plaza de Mayo como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora rechazaron la realización del acto. Otras organizaciones, como la CTA, CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado en Capital Federal también se pronunciaron en contra del acto.

El repudio de las Madres de Plaza de Mayo.

Victoria Villarruel es hija del teniente coronel Eduardo Villarruel y también defensora de muchos genocidas de la historia argentina, a través de la Asociación Civil que creó: CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas). Por su parte, el padre de Lucía es Agustín Montenegro, que desde su juventud estuvo relacionado con los grupos de Extrema Derecha Peronista, que integraban la organización paramilitar de la Triple A (que estuvo enfrentada durante los años 70 con la izquierda peronista de los Montoneros).