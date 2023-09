La vice de Milei redobló la apuesta y confirmó el homenaje a las víctimas del terrorismo: "Vamos a honrar a nuestros muertos"

Tras la polémica que se armó por el homenaje a las víctimas de grupos guerrilleros como Montoneros y ERP que se llevará a cabo el próximo lunes en la Legislatura porteña, la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villlarruel redobló la apuesta y confirmó que el homenaje se realizará a pesar de las amenazas.

"Les molesta q pidamos DDHH para todos y q sepamos la verdad de lo q hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren q se sepa la verdad, xq la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos. No importa lo que digan de mí", comenzó su descargo Villarruel en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "He luchado y lo sigo haciendo x los q NO tienen DDHH. Estudié, entrevisté a todos los q pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento.

El descargo de Victoria Villarruel confirmando la actividad que se llevará a cabo el lunes

"Escribí libros, fundé una ONG, di conferencias pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones, solo lucho para darle voz a los que uds asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió", completó la candidata a vicepresidenta de La Libertada Avanza.

Tras la convocatoria de Villarruel, agrupaciones de izquierda convocaron a una manifestación en repudio del homenaje a las víctimas de terrorismo "frente a la provocación del bloque libertario".