Patricia Bullrich fulminó a Alberto Fernández y lo acusó de "mentiroso" por los gastos de la pandemia

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, acusó al presidente Alberto Fernández de "mentiroso" por no cumplir con las metas de transparencia en los gastos por covid.

"USTED LE MINTIÓ A LOS ARGENTINOS, FERNÁNDEZ. Presidente Fernández: usted me inició un juicio por denunciar su falta de transparencia. Y no me equivoqué. Ahora rinda cuentas como corresponde", comenzó su descargo Bullrich.

Y agregó: "Los miles de muertos por covid y sus familiares son víctimas de la corrupción de su gestión. A diferencia del suyo, mi Gobierno será con transparencia y sin privilegios".

Patricia Bullrich acusó a Alberto Fernández de ser un "mentiroso"

Cabe recordar que el presidente demandó por daños y perjuicios a la presidenta del PRO en uso de licencia. Bullrich había dicho que funcionarios del Gobierno habían intentado cobrar coimas en el marco de la negociación con Pfizer por sus vacunas contra el coronavirus.

El jefe de Estado demandó por $100 millones a la exministra de Seguridad de la Nación y el juicio que se tramita en el juzgado civil número 21 avanzó luego de que fracasara la mediación entre ambos.