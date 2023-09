Omar Félix ganó la intendencia y perdió un concejal en San Rafael

Las elecciones generales municipales dejaron un gusto amargo en las fuerzas políticas tradicionales de San Rafael. El triunfo de Omar Félix no fue una sorpresa, pero sí cayó como un balde de agua fría el caudal de votos que concentró el candidato del Frente Libertario, Rodolfo Bianchi.

Aunque Omar Félix ganó, en la categoría concejales no alcanzó una ventaja que le permitiera renovar las cuatro bancas que puso en juego el PJ en el Honorable Concejo Deliberante y perdió un edil oficialista en la nueva formación. Por su parte, Cambia Mendoza sí retuvo los dos lugares que renovaba, pero no llegó a sumar un concejal más como esperaba de haberse repetido los números de las PASO. El nuevo HCD quedará integrado por 6 peronistas, 5 radicales y 1 libertario.

GRACIAS SAN RAFAEL ??



Le agradezco a cada sanrafaelino que hoy fue a votar. A quienes nos dieron el amplio respaldo que nos permitió ganar en cada escuela de la ciudad y los distritos. A quienes cuidaron lo logrado. pic.twitter.com/ePvmwTebbK — Omar Félix (@omarchafifelix) September 4, 2023

En los resultados de ayer influyeron varios factores. En primer lugar, no aumentó la cantidad de vecinos que fueron a votar a pesar del pedido de los dirigentes. En las PASO de abril votó el 61,1% del padrón y en las elecciones generales el 62,9%. Muy lejos del 74% de participación que hubo en las generales de 2019.

En segundo lugar, Omar Félix no alcanzó el arrasador 59% de votos que consiguió Emir Félix en 2019 que le permitió sumar cuatro concejales, ni sus votos se transfirieron a la categoría concejales. También influyó la interna radical, Abel Freidemberg no pudo contener los votos de sus rivales, terminó perdiendo 8 mil sufragios y acrecentando la brecha con el PJ.

Y el cuarto factor fue el crecimiento del Frente Libertario apoyado en el triunfo de Javier Milie en las primarias nacionales. Rodolfo Bianchi capitalizó el impulso y duplicó -y un poco más- los sufragios. Pasó de 8.493 a 20.098 y con esos números puso un concejal en el cuerpo legislativo.

Omar Félix, el nuevo intendente de San Rafael

Es la tercera vez que Omar Félix es elegido intendente de San Rafael. Ya fue jefe comunal en 2003 y en 2007. Pero este último mandato no lo terminó porque en 2009 se fue al Congreso de la Nación. En un primer momento, Cristina Da Dalt ocupó el ejecutivo municipal de forma interina. Pero cuando renovaron las autoridades del Honorable Concejo Deliberante, Emir Félix fue elegido presidente y pasó a ser el jefe comunal hasta la actualidad. Con este nuevo mandato, el peronismo sumará 24 años ininterrumpidos gobernando San Rafael.

En los últimos 14 años, Omar Félix ha estado en la gestión legislativa pero se reconoce dentro de un equipo de trabajo en el que ocupa el lugar que “es mejor para San Rafael”. De hecho, originalmente el sucesor de Emir Félix iba a ser Ricardo Vergara pero falleció durante la pandemia. Esta situación lo llevó a aceptar de nuevo el desafío y anoche festejó en la sede el PJ.

“Esto es el resultado de estar cerca del vecino, con la gestión pero principalmente a través del diálogo. Ahora les pido que todos juntos sigamos trabajando para construir un San Rafael cada vez más grande, y que desde aquí podamos aportar a una Mendoza más grande, sin sectarismos”, dijo Omar Félix ante la militancia en el búnker.

Un concejal libertario

En el búnker libertario volvieron a festejar. Llegaron figuras libertarias provinciales como José Caviglia y Hugo Laricchia. Esperaban estos resultados y cuando confirmaron que entraba un concejal del Frente fue todo celebración bajo el grito de “viva la libertad” y “la casta tiene miedo”.

El flamante concejal es Martín Mario Antolín. Un emprendedor que tenía un boliche y se fundió en la pandemia. En el recambio de concejales tendrá una banca y después de décadas habrá una tercera fuerza en el HCD. “Agradezco a todos los que me acompañaron, a todas las personas que confiaron en este proceso. Creo que el liberalismo es una expresión que hacía falta en nuestro querido San Rafael”, dijo Antolín.

“¿Cuántos años hace que en el Concejo Deliberante no hay otra expresión que el radicalismo o el peronismo? Esa polaridad, ese Boca-River que representa políticos o intereses y no a la gente con sentido común. Hoy el liberalismo, de la mano de Javier Milei, ha calado hondo en cada sanrafaelino; por esto vamos a seguir dando la batalla, pero ahora desde adentro”, agregó.

Por su parte, Rodolfo Bianchi reconoció la derrota como candidato a intendente pero se mostró positivo en cuanto a la carrera política que viene hacia el futuro. “Esta elección es un hito en el camino pero no es un punto final, mañana salgo para Colombia a una feria de informática donde voy a seguir aprendiendo el concepto de smartcity que buscamos aportar a nuestra comunidad”, dijo Bianchi. Además, aclaró que acompañará a Omar De Marchi en las elecciones provinciales.

Cambia Mendoza sin poder ganar en San Rafael

El triunfo en las elecciones legislativas de 2021 valentonaron a los radicales que se ilusionaron aún más con los pocos 5 puntos que separaron a Cambia Mendoza del PJ en las PASO de abril. Sin embargo, en los comicios generales de ayer quedaron a 22 puntos.

Además, el radicalismo de San Rafael tiene un desafío puertas adentro: buscar un candidato sólido para dentro de cuatro años. Abel Freidemberg tiene buena imagen en San Rafael por su profesión pero este potencial no se traduce en votos porque es la segunda vez que busca ser intendente y pierde.

Con convicción y alegría ya emití mi voto. Hoy tenemos la oportunidad de realizar un aporte enorme para nuestro departamento.

Invito a todos los sanrafaelinos a ejercer su deber cívico y votar en defensa de la democracia.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 #Elecciones2023 #YaVoté pic.twitter.com/bQLQD5aZ7g — Abel Freidemberg (@Abelfreidember1) September 3, 2023

También está el concejal Francisco Mondotte que ha ido armando su estructura, recorriendo los barrios y distritos y trabajando con mesas de propuestas. Tiene un caudal de votos propios -quedó reflejado en las PASO- y que no se transfieren a otro radical. Aunque es un joven dirigente en cuatro años perdió dos veces la interna.

En el búnker radical hubo ausencias. Abel Freidemberg estuvo custodiado solo por los dos concejales que ocuparán un lugar en el nuevo HCD: Adrián Reche y Romina Giordano. No estaba el resto de la lista, ni Mondotte, ni la candidata a vicegobernadora Hebe Casado que acompañó a los dirigentes sanrafaelinos durante toda la campaña.

“Hay un 53% de San Rafael que no votó a favor de la gestión que gobierna a San Rafael desde hace 20 años. No es fácil atreverse a los poderosos del pueblo. Somos de convicciones profundas y una elección no las cambia. Siempre trabajaremos por los vecinos de San Rafael”, dijo Freidemberg.

Foto con Parisi y diálogo con De Marchi

En los festejos en la sede del PJ de San Rafael estuvieron presentes el candidato a gobernador Omar Parisi y los candidatos a intendente del sur: Celso Jaque y Claudio Vázquez. “Hemos venido a festejar un gran triunfo en San Rafael como en los otros cinco departamentos gobernados por el peronismo donde inclusive se han aumentado los porcentajes que teníamos en las PASO, con lo cual se demuestra que a donde gobierna el peronismo la gente vuelve a elegir al peronismo”, dijo Parisi.

Gran elección para el peronismo en San Rafael, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz, Maipú y Lavalle ?uD83CuDFFB



Seguimos siendo una fuerza competitiva que apuesta al crecimiento federal con inclusión, por eso las y los mendocinos nos siguen acompañando con su voto. #SíHayAlternativa



uD83EuDDF5uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/wuvdlA1vGS — Omar Parisi (@ParisiOmar) September 4, 2023

La señal de Parisi fue clara y sirvió para disipar todas las dudas sobre una futura salida de los Félix del Frente Elegí como pasó con Roberto Righi en Lavalle. Hecho que fue ratificado por Omar Félix: “Estamos en la sede del Partido Justicialista que es hoy la sede del Frente Elegí. Pertenecemos al PJ y no pertenecemos a otra fuerza política”.

De todas formas agregó que mantiene diálogo con el líder de La Unión Mendocina, Omar De Marchi. “Nosotros hablamos con toda la dirigencia política que tiene la voluntad de dialogar para construir. El problema es cuando tenemos dirigentes que no quieren hablar o que ven el diálogo como una cuestión negativa. Eso representa egoísmo y una gran incapacidad”, cerró.