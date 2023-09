Omar De Marchi aprovechó el triunfo en San Carlos y cargó contra el Gobierno provincial

Omar De Marchi no se quedó afuera de los festejos durante este último domingo electoral. El candidato a gobernador de La Unión Mendocina dijo presente en el departamento da San Carlos para mostrarse junto al intendente electo, Alejandro Morillas, y el diputado provincial y armador del frente, Jorge Difonso. El diputado nacional celebró que el Gobierno provincial haya sufrido un contundente 7 a 0 en las comunas donde se votó y aseguró que "Cambia Mendoza se agotó". En tanto -considerando el ajustado resultado en suelo sancarlino-, durante su discurso en el escenario señaló, mediante una analogía futbolera de por medio, que "se ganó a lo Boca".

En diálogo con MDZ, De Marchi indicó que para La Unión Mendocina esto significa "seguir en la construcción de un espacio que va a ser mayoría en la provincia. Nos exige el máximo de seriedad y de responsabilidad. Como siempre planteo, no nos preparamos para ganar una elección: nos preparamos para gobernar. Sobre todo en un contexto nacional y provincial muy complejo. Mendoza está en uno de sus peores momentos en todo sentido. Salud, Seguridad, Educación, el sector productivo deprimido... Tenemos un desafío muy importante. Con buenos equipo y liderazgo vamos a sacar a Mendoza adelante".

De Marchi se prepara para las elecciones a gobernador del 24 de septiembre y aprovechó esta ocasión para mostrarse triunfador en las semanas previas, pese a que La Unión Mendocina no participó directamente en estos comicios debido a que el frente provincial fue creado después de que se presentaran las listas departamentales. No obstante, sí lo hicieron partidos aliados.

De Marchi aseguró que Alejandro Morillas ganó las elecciones "a lo Boca". Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Al ser consultado sobre el rol del senador nacional y su contrincante en la lucha por la Gobernación, Alfredo Cornejo, en estas elecciones municipales, puntualizó: "No quisiera dar un mensaje personal. Simplemente digo que Cambia Mendoza se agotó. Nosotros lo planteamos hace mucho, no ahora. Ahora parece evidente por los resultados que han venido teniendo. De ese ímpetu y esas ganas de 2015, hoy no queda nada. De hecho, todos los partidos que inicialmente integramos Cambia Mendoza, estamos todos afuera. La Unión Mendocina es el futuro y lo que viene".

Incluso, dijo que lo ocurrido en San Rafael, donde el candidato de Javier Milei, Rodolfo Bianchi, obtuvo el tercer lugar con una buena performance, "fue una muestra -y lo digo con respeto- de la decadencia de Cambia Mendoza. En San Carlos y en San Rafael salieron casi terceros. Eso habla de un debilitamiento. En Maipú hubo una muy mala elección con respecto de la anterior. Vienen cayendo y eso abona que Cambia Mendoza ya fue. Fue importante en un momento y ya no".

Uno de los rumores que se barajan en el ámbito político es el inminente blanqueo que podría llevar a cabo Matías Stevanato -reelecto intendente de Maipú- en lo que refiere a su relación con Omar De Marchi y un posible apoyo a La Unión Mendocina de cara al 24 de septiembre. Ambos todavía juegan al misterio, aunque admiten tener conversaciones habitualmente. En ese orden, De Marchi consideró que "no hay un mercado de pases,. Lo que hay es un proyecto político donde se han planteado dos cosas, entre otras: defender a Mendoza ante cualquier interés -algo que hoy no pasa- y concentrarnos en una agenda común".

"Yo hablo con todos. Lo hice la semana pasada y seguramente hablemos esta semana, lo cual no significa acuerdos de tipo político. Yo no descarto nada... Simplemente digo que La Unión Mendocina es un espacio amplio que intenta concentrarse en la cosas que hay que hacer. Aquellos que coincidamos en eso, bienvenido", añadió el exintendente de Luján de Cuyo, que ya sumó a sus filas a diferentes dirigentes peronistas, como es el caso del jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi.

¡Felicitaciones Alejandro Morillas, intendente electo de San Carlos, por la elección de hoy! Los vecinos acompañaron la gran gestión de @RolandoScanio y volvieron a elegir al equipo que viene transformando la vida de los sancarlinos con el liderazgo de @JorgeDifonso. pic.twitter.com/NWJWfcgAlu — Omar De Marchi (@omardemarchi) September 4, 2023

Por otro lado, hizo mención a Marcelo Romano, quien salió tercero en San Carlos con 28,62% de los votos y con una diferencia de casi 4 puntos en comparación de Morillas. Sobre si lo "invitará" a integrara La Unión Mendocina, De Marchi respondió: "Independientemente de invitarlo políticamente, Romano merece mi máximo respeto. Lo felicité públicamente por la gran elección que hizo en San Carlos. Seguramente hay un espacio importante para personas como él, que están preparadas y capacitadas. Él ha sido ejemplo de la persecución que se ha establecido en Mendoza en algunos momentos. Vamos a hablar con Marcelo".