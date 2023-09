Lavalle amaneció con desafiantes pintadas en contra del intendente Roberto Righi

Lavalle fue uno de los departamentos que tuvo elecciones municipales este domingo 3 de septiembre. Allí, el candidato del Frente Elegí, Edgardo González, arrasó con el 56,95% de los votos. El actual diputado provincial tendrá la tarea de suceder a Roberto Righi, el jefe comunal que lleva 22 años en el pode, que no pudo presentarse a la reelección y, además, hoy forma del frente La Unión Mendocina

González tiene la particularidad de no ser el candidato de Righi. De hecho, a principios de este año optó por "jugársela" y se presentó en las PASO del 30 de abril para competir contra el senador Gerardo Vaquer, a quien venció. Vaquer era el candidato de Righi y no haber ganado la interna incomodó al jefe comunal lavallino.

Righi, que hace tiempo mantiene diferencias con la cúpula del Partido Justicialista, sorprendió a propios y a ajenos al oficializar semanas atrás su migración hacia La Unión Mendocina, el espacio que tiene a Omar De Marchi como candidato a gobernador. La noticia no tuvo buena recepción por parte de la dirigencia peronista, que lo tildó de "traidor". En ese orden, este lunes, Lavalle amaneció con pintadas en contra de Righi.

Una de las pintadas en contra de Righi.

Lavalle amaneció con pintadas contra Righi

En MDZ Radio, Righi explicó semanas atrás respecto al pase a La Unión Mendocina: “Voy a apoyar a Omar (De Marchi), pero eso no significa que deje de ser peronista. Creo que puede ser un gran gobernador. Vamos a sumar a los equipos de Omar para trabajar en temas en los que hemos trabajado, como la ruralidad, que está abandonada. Tenemos mucho para aportar. Pero no me voy del peronismo. Vamos a trabajar para ganar el 3 de septiembre, voy a trabajar para Sergio Massa y vamos a apoyar a Omar de Marchi”.

“La comunidad está preocupada, no quiere que nos andemos peleando. No me vas a ver y escuchar descalificar a nadie, la gente necesita que nos pongamos las pilas para solucionar lo que está pasando. Queremos que Mendoza sea la provincia que era años atrás”, señaló y aclaró: “No soy oportunista ni traidor”.

Righi remarcó: “Estamos trabajando para que podamos lograr una provincia que nos integre a todos. Estoy cerca de las ideas de Omar De Marchi y creo que puede ser un gran gobernador”. Y, sobre los dichos de Lucas Ilardo, contestó: “No voy a responder agravios, no me interesa. Hay mucho para trabajar y poco tiempo para perder”.

Por su parte, Edgardo González. que en diciembre será el nuevo conductor del municipio, opinó sobre la decisión de Righi, que no pasó desapercibida en el mundo de la política: “No soy nadie para juzgar a otras personas por las decisiones que tome. El tiempo y Dios juzgará las actitudes de cada uno. En lo personal estoy tranquilo, la misma gente nos posicionó. Si la gente nos eligió es por algo, estamos confiados”. “La elección de Righi es a título personal, él sabrá por qué la tomó”, concluyó.