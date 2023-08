En medio de las críticas, Roberto Righi se defendió: "No soy oportunista ni traidor"

Omar de Marchi anunció en las últimas horas al peronista Roberto Righi como “refuerzo” de La Unión Mendocina, una noticia que no pasó desapercibida.

Desde el peronismo las respuestas no tardaron en llegar y Lucas Ilardo, candidato a vicegobernador del Frente Elegí – con Omar Parisi a la cabeza – calificó a Righi de “traidor”.

En MDZ Radio, el intendente de Lavalle explicó: “Voy a apoyar a Omar (de Marchi), pero eso no significa que deje de ser peronista. Creo que puede ser un gran gobernador. Vamos a sumar a los equipos de Omar para trabajar en temas en los que hemos trabajado, como la ruralidad, que está abandonada. Tenemos mucho para aportar. Pero no me voy del peronismo. Vamos a trabajar para ganar el 3 de septiembre, voy a trabajar para Sergio Massa y vamos a apoyar a Omar de Marchi”.

“La comunidad está preocupada, no quiere que nos andemos peleando. No me vas a ver y escuchar descalificar a nadie, la gente necesita que nos pongamos las pilas para solucionar lo que está pasando. Queremos que Mendoza sea la provincia que era años atrás”, señaló y aclaró: “No soy oportunista ni traidor”.

En Según Cómo lo Mires, Righi remarcó: “Estamos trabajando para que podamos lograr una provincia que nos integre a todos. Estoy cerca de las ideas de Omar de Marchi y creo que puede ser un gran gobernador”. Y, sobre los dichos de Ilardo, respondió: “No voy a responder agravios, no me interesa. Hay mucho para trabajar y poco tiempo para perder”.

Además, reiteró: “Voy a ser peronista toda mi vida, lo de Omar no es un partido, es un frente mendocino”. Y aclaró: “No estoy acá por una promesa, no soy candidato ni por el peronismo ni por La Unión Mendocina. Estoy por un tema de convencimiento porque creo que es lo mejor que le puede pasar a Mendoza”.

Respecto de la propuesta del peronista Omar Parisi, Righi reconoció que “es una gran persona, lo siento un amigo”, pero admitió que “esta elección está polarizada”.

“Necesitamos trabajar en una Mendoza distinta, que pueda ser próspera de verdad. Quiero aportar para que podamos realmente ofrecer una alternativa superadora”, insistió. Y cerró: “La mejor opción que tenemos para nuestro país, más allá de que mucha gente no lo pueda interpretar, es Sergio Massa”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: