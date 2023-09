Patricia Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri por el liderazgo de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich habló este domingo del "nuevo Juntos por el Cambio" y aseguró que en la nueva estrategia electoral con vistas a octubre tendrá más peso los referentes más jóvenes. Además, remarcó la necesidad de que la oferta partidaria de la coalición deje de girar alrededor de Mauricio Macri.

"Nosotros hemos estado siempre presos de qué iba a hacer Macri y no tenemos que estar más presos. Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio y lograr que Mauricio se acomode como él crea", afirmó en diálogo por TN.

Respecto al lugar que tendrá el ex mandatario, la candidata a presidenta consideró que "hará lo que él considera que tiene que hacer" aunque rápidamente aclaró que no cree que "quiera estar fuera del camino" del espacio.

"Vamos a trabajar todos los días con las propuestas que hay para la sociedad. Si no, la campaña pasa a ser una campaña de respuestas y no de propuestas. Tengo que andar respondiendo qué va a hacer Macri", continuó.

Luego, detalló los lineamientos que tendrá esta nueva etapa de su campaña. "Apostamos a una cantidad de nuevos dirigentes que expresan un cambio profundo, una renovación general. Hay un equipo de nuevos jugadores muy importantes que quieren salir a la cancha, jóvenes que tiene claro que a la Argentina hay que ordenarla", remarcó.

Por otro lado, la titular del PRO en licencia criticó las propuestas de Javier Milei y lo acusó de tener una "mirada mercantilista del ser humano. "Ahora dice que su programa de dolarización va a durar 35 años. Lo que planteó es imposible. No sé cuál es su plan. Él es un teórico de la economía. Ahora, la economía real es la que inicia el 10 de diciembre. No hay 35 años para pensar lo que tenés que hace", manifestó.

"Me parece que a Milei lo ven solo y es verdad. Y los vivos de siempre lo empiezan a rodear. El peronismo quiere rodear a Milei para manejar el poder, siempre han actuado para no tener a nadie que no sea controlado", sentenció.