Flor Destéfanis y Fernando Ubieta, los intendentes peronistas del Este, logran la reelección

En los dos departamentos del Este donde había elecciones este domingo 3 de septiembre, habrían retenido las comunas sus respectivos intendentes. De acuerdo a información extraoficial, Santa Rosa sería administrada por cuatro años más por la presidenta del PJ Flor Destéfanis y La Paz por Fernando Ubieta. Ambos son del sector de Unidad Ciudadana y compitieron cabeza a cabeza con dos dirigentes de Cambia Mendoza, el santarrosino Leo Fernández y el paceño Ramiro Blanco quienes no habrían hecho una mala elección pero no les habría alcanzado los porcentajes de votos para arrebatarles la comuna al peronismo. En el caso de Santa Rosa, el marido de Destéfanis, Diego Foco, quien iba en la lista como concejal, se proyecta como dirigente en el Este.

Tanto en el peronismo de Santa Rosa como el de La Paz hay optimismo por estas horas. "Estamos como pensábamos", dijeron a MDZ minutos antes de las 18, hora en la que cerró el comicio, adelantando que las urnas les habrían sonreído.Tanto Destéfanis como Ubieta fueron los más votados en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) del 30 de abril en las que pasaron a las generales sólo con los candidatos de Cambia Mendoza, ya que el resto de los competidores quedó afuera porque no obtuvo el 3% de los votos que exige la ley electoral provincial. Es por eso que Destéfanis disputó durante la jornada de hoy sólo con Leo Fernández, un dirigente joven y Ubieta con el ex concejal radical Blanco, a quien apostaban los correligionarios del Este que podría ganar la comuna pero eso no habría sido posible. De hecho, La Paz fue el único departamento mendocino donde ganó el candidato a presidente del peronismo (bajo el sello Unión por la Patria) Sergio Massa en la PASO del 13 de agosto pasado en el que el presidenciable Javier Milei se impuso cómodo en Mendoza. Con un tercio de los votos contabilizados a esta hora, la tendencia en La Paz era de 60% a 40% a favor del PJ. En Santa Rosa los porcentajes eran similares.

Tanto Destéfanis como Ubieta apostaron a plebiscitar sus respectivas gestiones. La intendenta de Santa Rosa en tanto, se la vio más acompañada que nunca en esta campaña por su marido, quien fue como candidato a concejal, quien podría tomar relevancia en este segundo mandato y algunos dirigentes lo ven como un futuro candidato a intendente. Ubieta, quien viene del sector bancario, y de una familia peronista muy reconocida en el departamento apostó a seguir con su plan de obras públicas. Fernández, el dirigente de Cambia Mendoza, que sacó un muy buen porcentaje en las PASO pese a no haber sido antes candidato, propuso un plan para el departamento que buscaba incentivar al sector privado. Blanco por su parte, hizo campaña caminando y apuntó a la vivienda.

Ambos intendentes se han mostrado con la fórmula para la gobernación peronista que encabeza Omar Parisi como candidato a gobernador y Lucas Ilardo como vice, pero sin embargo, el 30 de agosto pasado, en el día de Santa Rosa posaron para la foto junto al candidato a gobernador de La Unión Mendocina Omar De Marchi, lo que generó suspicacias. "Se trata de algo institucional",advirtieron sus laderos, descartando cualquier acercamiento.