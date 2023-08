El evento que reunió a Omar De Marchi con dos intendentes kirchneristas

El diputado nacional y candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, mantuvo un encuentro con dos intendentes kirchneristas del Este provincial. Se trata de Flor Destéfanis (Santa Rosa) -que también es presidenta del Partido Justicialista- y Fernando Ubieta (La Paz). Los dos forman parte del grupo de cinco jefes comunales alineados con el peronismo. y lo ocurrido podría interpretarse como un sugestivo guiño político de cara a las elecciones provinciales del 24 de septiembre.

"En la celebración de Santa Rosa de Lima, invitado por las autoridades. Felicito a la intendenta Flor Destéfanis por el desfile y los actos y a los vecinos por mantener intactos los deseos de progreso. Luego escuchamos a los vecinos quienes nos contaban de sus problemas por la falta de empleo y de oportunidades Santa Rosa, al igual que Mendoza, tienen un enorme potencial que vamos a desarrollar unidos desde la Provincia", señaló De Marchi en sus redes sociales.

Y agregó: "Después compartimos un almuerzo con parte de nuestro equipo e invitados para seguir trabajando en la Mendoza que viene. La Unión Mendocina es el camino que nos lleva a transformar nuestra linda provincia en un lugar que podamos disfrutar entre todos".

El evento que juntó a De Marchi con ambos dirigentes del peronismo se da luego de que el intendente de Lavalle, Roberto Righi, se sumara a las filas de La Unión Mendocina, lo cual generó polémica puertas adentro del Partido Justicialista, que partidariamente se encuentra encolumnado detrás de la candidatura a gobernador de Omar Parisi.

En diálogo con MDZ Radio, De Marchi sostuvo sobre este hecho en particular que “no es el peronismo o no peronismo. La Unión Mendocina sigue creciendo todos los días, no veo ningún otro espacio político en la provincia que crezca. Generamos la expectativa de gobernar la provincia y hacemos falta todos para eso”.

“El caso del intendente Righi, es un valor muy importante. Roberto tiene que haber sido el intendente que más trabajó por la ruralidad, para que las familias no emigren del campo”, puntualizó.