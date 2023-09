El suspicaz pedido de Sergio Massa a sus dirigentes mendocinos

La unidad nacional y la unidad de todos los dirigentes. El candidato a presidente de la Unión por la Patria, Sergio Massa ha pedido una foto con todos los dirigentes de Mendoza que estén dispuestos a apoyar públicamente su candidatura presidencial. Esto implica a peronistas y a no peronistas. A peronistas que están dentro de la estructura del PJ y a quienes lo son pero se fueron a la Unión Mendocina. Y a quienes no son justicialistas pero son massistas. La foto tiene fecha a confirmar y podría ser en Buenos Aires o en una eventual visita de Massa a la provincia antes del 22 de octubre que son las presidenciales.

La casa no se reserva el derecho de admisión. Podría ser la frase que calza justo con lo que reclama Massa. Quiere unidad, masividad, mucha movida dirigencial, con un sólo objetivo: militarlo a él para la elección que es en un poco más de 20 días. Para eso le ha pedido a los dirigentes mendocinos que estén todos, y si alguien no quiere estar para la foto porque otra persona que le incomoda, pues que no participe pero no se excluye a nadie.

Gabriela Lizana junto a Massa

Ese discurso, que ya generó rispideces en Juntos por el Cambio por la foto institucional que se sacó Massa con gobernadores del Norte argentino, incluidos los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), es el que está llevando a todas las provincias argentinas. En el caso de Mendoza, se lo trasmitió a cuatro de los referentes que integran la mesa chica: Flor Destéfanis (la intendenta de Santa Rosa, quien a su vez es la presidenta del PJ); Matías Stevanato (jefe comunal de Maipú), Emir Félix (intendente de San Rafael) y Gabriela Lizana (diputada provincial electa, referente del candidato en Mendoza).

La foto que aún no se sabe si se hará en Mendoza o en Buenos Aires podría generar suspicacias porque posiblemente participarán dirigentes de la Unión Mendocina, el frente local que salió segundo en las elecciones y encabeza Omar De Marchi. Algunos sectores ya leen esta movida como un acercamiento de quienes se fueron del PJ y que ahora pueden volver. Es que varios de los integrantes estarán invitados como el senador electo Ariel Pringles que es peronista y parte de la CGT, lo mismo que Roberto Righi, quien está a punto de dejar la intendencia de Lavalle y excandidatos como Jorge Gimenez (peronista y exintendente de San Martín quien perdió las elecciones). Algunos se ilusionan que sea el primer paso para dejar su actual coalición y que vuelvan al PJ.

Por otro lado, convocarán también al diputado provincial Jorge Difonso; el intendente electo de San Carlos Alejandro Morillas y el saliente Rolando Scanio (diputado electo) quienes son de Unión Popular, uno de los partidos que integran la coalición de La Unión Mendocina. Difonso ya se expresó esta semana en diálogo con este diario en apoyo a Massa, con quien mantiene un vínculo personal de hace muchos años pero también aseguró que se mantendrá firme en LAUM.