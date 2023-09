Más Plan Platita: Sergio Massa lanzó un “nuevo IFE” para 2,8 millones de personas

Esta tarde, el Gobierno anunció una nueva reedición de un bono para trabajadores informales, similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se entregó durante la cuarentena dispuesta para combatir la pandemia. Según fuentes del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, será de 90 mil pesos que se pagarán en dos cuotas y se verán beneficiadas unos 2,8 millones de personas.

Después de la polémica que se generó por la eliminación de Ganancias para la cuarta categoría sin especificar su financiamiento, esta vez las fuentes gubernamentales revelaron que este beneficio se financiará con el anticipo de Ganancias que pagará el sector financiero. Especificaron que serían 8 mil millones de bancos, financieras y fintech. Recursos que dejará de recaudar el próximo gobierno.

El anuncio fue realizado a las 17 por Sergio Massa y la titular de Anses, Fernanda Raverta, y se suma a una larga lista de anuncios que realizó el gobierno después de la derrota en las PASO, la devaluación del día siguiente y el impacto inflacionario que tuvo. Se destacan la eliminación del pago de Ganancias para los trabajadores que ganen hasta 15 salarios mínimos (hoy $1.770.000), el plan "Compre sin IVA" que establece la devolución de hasta $18.880 en compras en locales que vendan bienes de la canasta básica, o el bono de $60.000 para los trabajadores formales.

Este "Nuevo IFE" viene a atacar uno de los problemas que venían destacando desde el Gobierno, que es que los trabajadores informales no estaban siendo alcanzados por las medidas. No están en relación de dependencia forma, obviamente no pagan Ganancias y, gran parte de ellos, no cuentan con tarjetas de débito para acceder a la devolución del IVA. Y si la tienen, quizás la dificultad está en acceder al local registrado donde cuenten con el beneficio.

Ese sector de la sociedad, además, suele ser un votante más cercano al peronismo y es donde evalúan que se dieron las mayores fugas hacia la candidatura de Javier Milei.

Este anuncio se da justo al límite que tiene el oficialismo para seguir haciendo anuncios de medidas. Según marca la ley electoral, faltando 25 días para la elección comienza "la prohibición de actos pu´blicos susceptibles de promover la captacio´n del sufragio". Esa fecha es el 27 de septiembre.

Noticia en desarrollo…