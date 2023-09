Los motivos por los cuales tres municipios cambian de color político

Una elección no se pierde por qué sí. El conteo provisorio de las elecciones provinciales de este 24 de septiembre, arroja que tres municipios cambiarán de color político. En la convulsionada Las Heras, donde se acumularon 14 causas judiciales contra la actual gestión que dirige Daniel Orozco -excandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina- la comuna pasará a ser nuevamente de Cambia Mendoza, como lo era antes de que Orozco cambiara de fuerza política. En Rivadavia, hubo casi un empate entre Cambia Mendoza y el exintendente Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar, quien sacó 200 votos más. En Malargüe, Celso Jaque le dio una alegría al peronismo: nada menos que contra el actual intendente de Cambia Mendoza, el radical Juan Manuel Ojeda, quien perdió por casi 20 puntos. Gestiones cuestionadas, malas relaciones con la oposición y nuevos (¿o viejos?) referentes que encarnan reclamos vecinales, los motivos del cambio de color político de tres de los 18 departamentos mendocinos.

Orozco, a pesar de ser el intendente actual e ir en la lista como candidato a vicegobernador de la Unión Mendocina, no pudo imponer a Martín Bustos, como nuevo intendente y la comuna pasó nuevamente a Cambia Mendoza, con su exsecretario de Obras, Francisco Pancho LoPresti como jefe comunal desde diciembre. Las Heras, desde que Orozco tomó la decisión de cambiarse de frente se trasformó en el eje de las disputas entre los dos frentes provinciales más votados: CM y LAUM. Sin embargo, antes que el intendente lasherino diera el salto, ya habían indicios de que la situación política en la comuna comenzaba a tener peleas políticas que excedían lo privado. Hace exactamente un año, muchos empleados se alertaban porque los por entonces secretarios Lo Presti, Fabián Oso Tello (exsecretario general de la Gobernación y excandidato a intendente de Cambia Mendoza quien perdió la interna con Lo Presti) y la actual secretaria de Gobierno, esposa de Orozco y próximamente diputada provincial Janina Ortiz no se hablaban. Organizaba un acto un secretario, y el otro, no iba. Los municipales, como si fueran espectadores de un partido de tenis veían pasar las pelotas sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Por ese entonces, Orozco tenía una favorita como candidata a intendenta: su pareja, Ortiz, y lejos de contener la situación en la comuna, ya hacía recorridos por la provincia con la ilusión de ser candidato a gobernador.

Mientras crecían las tensiones con Cambia Mendoza, Orozco avanzaba con reacomodamientos en el municipio Como Tello no se bajó de la candidatura como pretendía el intendente, quedó fuera del equipo. LoPresti, por su parte, se fue en el instante que Orozco anunció que sería el candidato a vice de Omar De Marchi. Para esa época Ortiz había sido desplazada como candidata a intendenta pero con su venia, el intendente había nombrado a Martín Bustos, por entonces presidente del Concejo Deliberante y ahora secretario de Obras. Desde entonces, que ese entonces es el 20 de abril de este año, Las Heras tuvo la mirada pública de toda la provincia. Se denunciaron judicialmente - incluso algunas de las causas están avanzadas con imputaciones- cooperativas irregulares, no pago a empleados municipales, encubrimiento por supuestos abusos sexuales, entre otros. En los últimos días trascendieron audios donde se demostraba que se organiza la compra de votos desde el municipio, algo que Orozco desmintió. El domingo a la noche LoPresti ganó por 32.181 votos contra 28.517 votos que sacó Bustos. Y ahora, empieza otra historia: la nueva gestión pondrá la lupa en la cuentas municipales y se constituirá como querellante en varias de las causas.

Francisco Lo Presti, el nuevo intendente

Malargüe, por su parte, también tuvo mucho ajetreo político en los últimos años. Ojeda tuvo muchas diferencias con el Concejo Deliberante, que cuestionó su gestión, incluso con presentaciones judiciales. Se peleó con ediles de su propio partido. También tuvo diferencias con el Gobierno de Rodolfo Suarez, ya que el intendente decidió en 2022 encabezar una cruzada para que se reformara la ley que restringe la minería metalífera y se exceptuara a su departamento. Lo hizo en soledad, con el apoyo de empresarios mineros, ante la mirada absorta del Gobierno provincial que no fue consultado. El proyecto pasó a comisiones en la Legislatura. También fue atravesado por Portezuelo del Viento. El intendente prometió la llegada de la prometida mega obra pero el laudo presidencial que no fue favorable y la obra quedó en la nada por ahora. Con los gremios también tuvo una mala relación y costó cerrar acuerdos. Para las primarias del 11 de junio, Ojeda no hizo campaña y quedó mal parado: Mientras Jaque (que ya fue intendente entre 1995- 2003 pero que en la elección anterior había perdido su propia interna), sumaba 5000 votos (8000 con todos los del Frente Elegí), el intendente que intentaba su reelección apenas alcanzaba los 2.500. Este domingo el exgobernador peronista alcanzó 7552 votos mientras que el radical llegó a 4572. El PJ, que hizo una mala elección a nivel provincial, ganó una comuna más y ahora tiene 7.

Juan Manuel Ojeda perdió la comuna

El exintendente radical Ricardo Mansur (Sembrar) lo había jurado. "Si me da el cuero, voy a hacer todo para volver a hacer intendente de Rivadavia". Hipercrítico de sus exsocios políticos y sucesores, como el exjefe comunal Gerardo Del Río y el actual intendente Miguel Ronco, dio un primer paso hace dos años, siendo candidato por el partido Verde. Entró a la Cámara, mientras creaba su propio partido independiente y municipal. "Sembrar". Su idea era ser libre para tomar las decisiones electorales que quisiera sin condicionamientos de estructuras provinciales. Lo logró. Mientras eso ocurría, adentro del recinto del Concejo Deliberante, Mansur se hizo escuchar como la voz más crítica de Ronco: cuestionó los aumentos de sueldos de los funcionarios,los bajos salarios de los empleados, y presentó diversos proyectos en contra de las decisiones de gestión. Además, se caminó todo el departamento, no le hizo falta carta de presentación. Todo Rivadavia lo conoce, gobernó durante 12 años.Para colmo, en las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) el oficialismo fue dividido: el diputado Mauricio Di Césare (apoyado por Ronco) compitió contra el presidente del Concejo Hernán Amat. La PASO la ganó el Frente Cambia Mendoza pero el candidato más votado fue Mansur. Camino a las generales, Di Césare mejoró notablemente su campaña, con el vicegobernador Mario Abed (y próximo intendente de Junín) al lado. La elección terminó cabeza a cabeza. Según el conteo oficial, Mansur ganó por 11.313 votos contra 11.117 de DiCésare. Es decir que DiCésare sumó 5.200 votos más pero no le alcanzó para triunfar sobre el exintendente quien ahora volverá al cargo. Sin embargo, como anticipó Cornejo desde el búnker partidario mientras festejaba su triunfo, es posible que se discuta la elección por la escasa diferencia. Sin embargo, desde el próximo Ejecutivo proivincial ya tejen puentes con Mansur.