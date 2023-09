Carlos Melconian subió otra vez al ring a Javier Milei y lo acusó de armar su equipo con "la casta"

Carlos Melconian, asesor económico de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, confirmó que emprenderá un viaje a Estados Unidos porque existe "avidez internacional" de "organismos internacionales e inversores" en conocer los posibles "escenarios" en los que estará el país después del 10 de diciembre y advirtió que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "llama a lo que denomina como la casta" para armar su programa.



"Cuando los tipos llaman para interesarse sobre dónde estará Argentina el 11 de diciembre, hay alguien que le puede responder y para eso estamos nosotros. Los otros dos (por Milei y el ministro de Economía y postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa), no sé", señaló Melconian.



El economista se refirió así a las propuestas económicas de LLA y Unión por la Patria (UxP), a las que calificó como "un salto al vacío" y una "irresponsabilidad".



"De los tres candidatos, el único que ha puesto un programa serio, no un pedacito de algo que genera una discusión atractiva y mediática, si no algo que tiene como objetivo encontrar la estabilidad, lo ha puesto la Fundación Mediterránea y lo ha hecho suyo Bullrich", explicó el economista.



Carlos Melconian afirmó que cuando se viste "con el overol de consultor" y tiene que "presentar supuestos tres escenarios", sólo puede hablar de uno porque "no sabe" cómo serán los otros.



En ese sentido, el economista calificó a las medidas económicas del oficialismo como "chupetines" para "ganar la elección" y a las propuestas del espacio de Javier Milei como "magia" para conseguir el mismo objetivo.



"No me resigno a tener que ganar una elección con chupetines y magia", observó sobre los rivales que tendrá Juntos por el Cambio en los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre.

Javier Milei fue el foco de las críticas de Melconian.

En esa línea, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri señaló que "se están derrumbando" las ideas de Javier Milei al asegurar que su "entorno lo desmiente" y que el propio candidato "se pone agresivo" y "llama a la casta" para armar su programa.



"¿Vos querés hablar de dolarización ? Yo te explico, no se puede hacer. ¿Queres hablar de motosierra? No se puede hacer. ¿Creíste en serio lo de la casta? Vení que te explico, ya empezaron a llamar a la casta. Ese es el mensaje", subrayó.



Carlos Melconian reiteró sus cuestionamientos a la dolarización de la economía que propone Javier Milei, para la que se necesitaría "un plan Bonex" o "una licuación de los pesos" porque "no hay dólares" para realizarlo.



"Plan Bonex es que no dispones más de tus depósitos por un tiempo, licuación es que necesita o un tipo de cambio que vuele por el aire o una inflación que licue todos los pesos", advirtió.



Sobre el argumento de Javier Milei de obtener "una ingeniería financiera" del exterior para obtener divisas y realizar la dolarización, explicó: "O sea, se supone que los que están todos cagados y que no saben que es el salto al vacío te van a dar 60 mil palos verdes para que dolarices. Es muy de jardín de infantes esto".