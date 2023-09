Victoria Villarruel disparó contra Agustín Rossi y las Madres de Plaza de Mayo: qué dijo la candidata a vicepresidenta

Victoria Villarruel cuestionó el comportamiento de Agustín Rossi durante el debate a vicepresidentes que se realizó el miércoles, donde ambos dirigentes mantuvieron los cruces más calientes de la noche.

"Si hay algo que no soy es mosquita muerta", contestó en referencia al calificativo que el aspirante de Unión por la Patria utilizó contra ella. "Me parece que Rossi estaba en otra galaxia, perdido", lanzó picante en diálogo por LN+.

Respecto a la acusación del jefe de Gabinete, quien aseguró que Villarruel no había trabajado nunca, sostuvo: "A los 18 años empecé a trabajar como recepcionista en un centro odontológico. A los 21 ingresé a un estudio jurídico".

Y añadió en una mezcla de ironía y enojo: "Que se me diga ñoqui, que nunca trabajé o que se hable de mi papá fallecido. ¿Pero qué pretendía Rossi? ¿Qué trabaje desde los cinco años? Definitivamente, me pareció algo artero".

A su vez, la actual diputada nacional cuestionó al funcionario de Alberto Fernández por indagarla sobre su supuesta relación con genocidas de la última dictadura militar.

"No sé qué relación particular puede haber cuando no he sido abogada de ningún militar acusado, condenado o imputado por lesa humanidad. No representé nunca a ninguno. Solo me dediqué a defender víctimas del terrorismo", subrayó.

Por otro lado, Villarruel apuntó contra el accionar de las organizaciones armadas durante los años '70 y aprovechó para realizar una tajante mención a las Madres de Plaza de Mayo.

"Entiendo el dolor de una madre (de Plaza de Mayo), pero lo que no voy a justificar de ninguna manera es que una madre me venga a decir que su hijo es una 'blanca paloma' cuando integraba una organización armada", sentenció.