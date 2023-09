Guaymallén elige a su nuevo intendente: las propuestas de los candidatos del municipio más poblado de la provincia

Guaymallén elige a su nuevo intendente este domingo 24 de septiembre. Se trata del departamento más populoso de la provincia -con 321.371 habitantes, según los datos del Censo 2022- y que todos los dirigentes -junto con encuestadores- siguen con atención lo que pueda ocurrir debido a que históricamente ha sido un territorio que funciona como "termómetro" en las elecciones para definir quién será el próximo gobernador. Pero, en lo que respecta a cuestiones de índole municipal, la ciudadanía tendrá que optar entre cinco candidatos que competirán para tomar las riendas de la comuna que hace 8 años es gobernada por el radicalismo.

En representación de Cambia Mendoza se postula Marcos Calvente, actual secretario de Obras del municipio y el elegido por Marcelino Iglesias, quien dejará el poder tras 8 años. Por La Unión Mendocina aparece Gabriel Pradines, senador provincial demarchista. Por otro lado, el peronismo -que en otros tiempo supo ser fuerte en Guaymallén- tiene a la diputada provincial Natalia Vicencio como candidata- Completa la nómina el abogado defensor de los animales Alfredo Mellado, del Partido Verde, y el ex cura católico Gerardo Bustamante, del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

En las PASO del 11 de junio Cambia Mendoza sumó el 39,32% de los votos, La Unión Mendocina el 20,03%, el Frente Elegí 14,43%, el Partido Verde 4,88% y el FIT 4,81%.

MDZ dialogó con los protagonistas, quienes comunicaron algunas de sus principales propuestas a implementar ante un eventual triunfo.

Marcos Calvente (Cambia Mendoza)

El secretario de Obras del municipio contó sus ideas a llevar a cabo en el caso de ser electo. "El primer eje de la propuesta para una futura gestión, si es que la gente lo decide así, es darle continuidad y profundización a la transformación que hemos realizado en el departamento. Y eso no solo contempla la continuidad de los planes de obras de las distintas disciplinas, sino también la continuidad en los servicios públicos que tienen que ver con la higiene urbana y no solo eso. También los planes que hemos llevado adelante que tienen que ver con el medio ambiente, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo económico. Todos estos planes y tópicos en los cuales se paró la gestión para dar respuesta a los vecinos tienen todos una misma visión de intentar darle una solución estructural a los problemas. Y un ejemplo claro y palpable de eso son las obras integrales. Nosotros inventamos ese tipo de obras. No se habían realizado con esa lógica y con esa visión en la historia del departamento. La primera obra que realizamos con esa lógica fue la calle Azcuénaga en el 2016: una reparación integral que contempla la renovación de las redes de agua, cloacas, cunetas, veredas, el alumbrado público, la calzada vehicular, los apeaderos... Fue integral la solución porque pensamos que, dadas las características, la jerarquía y las necesidades de la zona, a esa calle debía dársele esa configuración para que se sostuviera esa infraestructura por décadas. Por eso doy este concepto de solución estructural o de largo plazo", comentó.

Y agregó: "Un componente fuerte de lo que pretendo para una futura gestión es la modernización del Estado pero no entendida como se la viene ofreciendo a los vecinos como con la digitalización de la municipalidad. Nosotros ya hemos avanzado en ese sentido. Es más que nada una despapelización. Es decir, pasamos del expediente papel al expediente digital. Bueno, hay que ir más a fondo. Hay que ir al meollo de la cuestión y del problema. ¿Qué es lo que quiero decir? Que antes de la digitalización hay que repasar y reformular los procedimientos administrativos. Pero antes de eso hay que repensar, renovar, reformular o ayornar el plexo jurídico o el marco normativo, que es el que dicta cuáles son los pasos o los procedimientos que debe seguir una determinada resolución de un problema o un determinado trámite. Hay que avanzar en esos tres aspectos. Hay que trabajar el marco normativo y actualizarlo. No es que sea malo, sino que hay ordenanzas, procedimientos, resoluciones o decretos que tienen cuarenta años de antigüedad. Fueron bien pensados, pero responden a otra realidad esa realidad cambió y ahora hay que actualizarlo porque muchas de nuestras normativas articulan con lo provincial y o con lo nacional. Si hacemos eso automáticamente vamos a poder revisar y reformular los procedimientos administrativos".

"Después, el aporte de la tecnología sí va a terminar en un procedimiento administrativo mucho más ágil. Van a repercutir también en una reducción de los plazos y de los costos. Esto que yo digo de reducción de costos significa cómo se plasma o cómo se evidencia en la realidad. Se van a poder eliminar y reducir las dos contraprestaciones económicas que tienen los vecinos para que el municipio realice su tarea, que es los aforos y las tasas. Avanzar en este sentido va a permitir eliminar y reducir esto. Para hacerlo hay que conocer bien el departamento y los problemas de departamento y el municipio: qué respuestas y qué procedimientos el municipio debe activar para dar respuesta a las distintas necesidades. Y eso es un conocimiento que nosotros hemos adquirido y que ahora vamos a dedicarnos a trabajar en ese sentido", cerró Calvente.

Alfredo Cornejo y Marcos Calvente.

Gabriel Pradines (La Unión Mendocina)

El joven senador provincial, que fue el segundo aspirante más votado en las PASO, puntualizó: "Queremos que Guaymallén sea el mejor lugar para invertir en Mendoza. Vamos a sacar a Guaymallén del estancamiento, con una municipalidad simple, clara y barata. Proponemos eliminar 36 tasas municipales, como la habilitación comercial o el libre de deuda, y simplificar el funcionamiento de obras privadas. Y para fomentar el empleo, vamos a crear el primer Parque Industrial Municipal".

"Recuperación del espacio público: queremos lograr que esos espacios abandonados, desiertos, inseguros, vuelvan a manos de los vecinos de Guaymallén. Vamos a construir plazas con playones deportivos y, junto a instituciones intermedias, vamos a desarrollar un programa de formación, capacitación y recreación para que todos cerca de nuestra casas tengamos un espacio de encuentro. Como también, desarrollar e invertir en Paseos Comerciales-Gastronómicos como la calle Libertad", sintetizó Pradines, que busca dar el batacazo en el bastión que tiene el radicalismo. Omar De Marchi y Gabriel Pradines.

Natalia Vicencio (Frente Elegí)

La dirigente peronista puso en consideración los siguientes aspectos: "Comercio y sector industrial: agilizar trámites y habilitaciones comerciales; compre Guaymallén para incentivar el consumo y las ventas; generar estímulos a través de rebajas de las tasas municipales; al sector industrial garantizarle la obra pública para que sigan creciendo y salir a buscar líneas de créditos que les permita la inversión".

En materia de Seguridad sumó: "El 30% de los ingresos de una familia se destina a la seguridad (ya sea alarma, concertina o cámaras). Es necesario que el Estado vuelva hacerse responsable de la seguridad. También comprar cámaras de seguridad, crear el centro de monitoreo en coordinación con la provincia, aumentar las rondas policiales en horarios sensibles y crear la patrulla ciudadana". Natalia Vicencio y Omar Parisi.

Alfredo Mellado (Partido Verde)

El abogado reconocido por su participación en asociaciones vinculadas a animales dijo: "En primer lugar, la aceleración y terminación de la obra pública eternizada en Guaymallén para dinamizarla. Por ejemplo, el Barrio Santa Ana, Carril Godoy Cruz y calle Estrada. Además, desvincular la obra pública de modo que sea transparente y no direccionada como sucede en las licitaciones. También que haya control estricto de la obra privada, evitando situaciones trágicas como lo que pasó con los hermanos Paco. Todo con un cuidado del ecosistema. Precisamente, queremos terminar con el vertedero de residuos y basura de puente de hierro, lo que significa una contaminación ecológica inadmisible. Asimismo, está el proyecto para el hospital público veterinario. Tenemos, a través de una asociación civil, el terreno en Corralitos y es una cuestión de salud pública. Es una iniciativa que está hace años en la Legislatura".

Al hablar de Seguridad, un tema sensible entre los vecinos, expresó que él busca que haya "cumplimiento estricto de la Ley de Seguridad Pública, lo cual significa comprometer al municipio con la lucha contra la inseguridad. El municipio sostiene que es una cuestión de la provincia, del Ministerio de Seguridad. Guaymallén está abandonado en esta materia. La ley implica que los municipios sean un aspecto fundamental en esta lucha y en la prevención". Alfredo Mellado con uno de sus candidatos a concejal.

Gerardo Bustamante (FIT)

El postulante de la izquierda aseguró que “la política no puede estar separada de la comunidad. Todos los candidatos dicen que van a escuchar a los vecinos y van a trabajar para ellos. Pero solo recorren algunos barrios cada dos años. Las transformaciones que ayuden a sortear los problemas de los vecinos solo se pueden realizar trabajando codo a codo con los guaymallinos. Para eso hay que estar en cada barrio, pensando y construyendo las políticas necesarias junto a las y los vecinos".

Por ello, propuso "obras públicas libres de corrupción, controladas por los vecinos para que la luz, el gas y el asfalto lleguen a los barrios populares y así generar trabajo para los habitantes del municipio; bajar las tasas e impuestos municipales para los barrios de trabajadores" porque -explicó- "hace falta una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen, como los shoppings y grandes centros comerciales".

También hizo mención a la "refuncionalización de los centros de Salud barriales con equipamiento y personal para multiplicar la capacidad de atención, garantizando el pleno acceso a la Salud de los vecinos".