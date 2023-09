Un exgobernador analiza el cierre de campaña de los candidatos mendocinos

Arturo Lafalla, exgobernador mendocino, analizó las campañas y posturas de los candidatos a la gobernación que se decidirán en las elecciones provinciales de este domingo 24 de septiembre. Desde su experiencia y convicción, el político dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó: "Tengo la percepción de que nuestros políticos, sin distinción de partido, no muestran percibir la gravedad de lo mal que estamos. Esto no implica de ninguna manera desconocer el valor de que haya elecciones. No es el sistema el que tiene la culpa, somos los hombres que no honramos el sistema".

"Los candidatos ponen demasiado énfasis en remarcar las culpas ajenas, lo mal que hizo el otro y ninguno reconoce sus errores. Tengo la percepción y la convicción de que todos los que hemos tenido responsabilidad pública, y yo no me excluyo, hemos cometido errores porque sinó no se explica todo lo mal que estamos", agregó.

Los 5 candidatos a gobernador de la provincia de Mendoza.

Para poder llevar a cabo un progreso o un plan que modifique la situación actual de la provincia de Mendoza, es necesario que cambien las condiciones macroeconómicas. Lafalla opino que "el desequilibrio macro que se refleja de esta loca inflación que derivó tanto de las últimas dos o tres décadas, es un condicionante muy serio. En esto coincido con los candidatos locales, el tema es qué grado de responsabilidad tienen ellos en esto, porque ellos son parte de un sistema nacional. Nosotros tenemos legisladores nacionales, hemos tenido siempre representantes de uno u otro partido que forman parte de dicho sistema. Entonces, esta distinción de que toda la culpa la tiene nación, es cierto, los resortes son del gobierno nacional".

"El gobernador de la provincia y nuestros legisladores, el primer mandato y la primera sugerencia que yo le haría a quien resulte electo, es que se ponga muy firme con el nuevo presidente o presidenta y le exija que colabore para equilibrar la macro para sacar el flagelo de la inflación", sumó.

Por último, sentenció: "En Mendoza, antes que la pertenencia partidaria, esta la pertenencia a Mendoza. Primero está la patria y después está el movimiento. Entonces yo no tengo jefes nacionales, en todo caso mi jefe es el gobernador, si es que defiende los intereses de la provincia".