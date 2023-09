Patricia Bullrich tildó de irresponsable a Sergio Massa y lanzó críticas contra Javier Milei

Durante una reunión con empresarios, Patricia Bullrich presentó su plan económico y aprovechó para cruzar al ministro de Economía Sergio Massa, a quien, haciendo referencia a la reforma en el Impuesto a las Ganancias impulsado por el candidato, lo tildó de "irresponsable" y que "está con una pala y hunde más al país".

En el hotel Sheraton del barrio de Retiro, la candidata de Juntos por el Cambio les aseguró a los empresarios presentes: "Tenemos tareas fundamentales: estabilizar la economía y realizar medidas de fondo. Vamos a recibir problemas, pero no nos quejamos. Estamos en condiciones de solucionarlos. Si no, yo no presentaría a presidenta".

"No vamos a poder convencer a los irresponsables que dejen de serlo. Está con una pala y hunde más al país. Nosotros vamos a usar esa pala para reconstruir", apuntó Bullrich contra Sergio Massa.

La candidata expresó que "la única manera real de frenar el caos en el que vivimos, es con orden, es con un país ordenado", y lo argumentó: "Porque vemos que tenemos enfrente un candidato que en el día de ayer, en la total y absoluta irresponsabilidad, en el pozo profundo en el que estamos, agarró la pala y profundizó el pozo. Total, alguien va a venir a arreglarlo".

Patricia Bullrich participó del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Fuente: Prensa Bullrich

"Algo que en la Argentina durante tantos años, profundizar las crisis, hacer planes de cortísimo plazo, parches que no sirven para nada, nos han hundido y hundido más", apuntó. Además, agregó: "Esto en nombre de una aparente justicia sobre determinados sectores sociales, pero una enorme injusticia sobre los 46 millones de argentinos que pagan sistemáticamente una inflación imparable".

Con 135 votos a favor, y 103 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Impuesto a las Ganancias, la cual Patricia Bullrich criticó este miércoles. La amplia mayoría del bloque liderado por la exministra de Seguridad votó en contra de la ley.

Bullrich no solo se dirigió a Sergio Massa, quien está realizando una gira por el país, habiendo pasado por provincias como Misiones o Santa Fe, sino que también apuntó contra el candidato libertario Javier Milei: "Es un caos no saber qué propone un candidato que dice dolarizar la Argentina".

Haciendo referencia un video que difundió el martes Carlos Melconian, Bullrich siguió: "Es claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas. Es claro que no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la argentina sin hacer las cosas que hay que hacer en todas las áreas".

Melconian había dicho que Javier Milei "te invita a comer fideos con tuco" y no tiene "ni fideos, ni tuco" (dando a entender que no tiene los dólares suficientes para llevar a cabo una dolarización), por lo que Patricia Bullrich aclaró que no iba a imitar a su asesor económico, y que no sabe "si hay fideos con tuco acá".

Continuando con su nuevo eje comunicacional de campaña, en donde argumenta que "Argentina tiene todo, pero los argentinos no tienen nada" -eje estrenado en la presentación de su libro en la Facultad de Derecho, y luego explotado en su nuevo spot-, Bullrich aclaró: "Estamos para cambiar la Argentina, pero no somos aventureros. Somos personas que tienen los pies sobre la tierra. Venimos a trabajar para la Argentina que tienen todo peor, los argentinos no tienen nada". Bullrich junto a Carlos Melconian en el CICyP

"Entonces, nosotros decimos que Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. ¿Y por qué? Porque en el medio de este todo y este nada hay un modelo de poder, un modelo, una lógica de apropiación del poder en la Argentina, del Estado, que lo que ha hecho es que todo lo que produce en la Argentina vaya a parar a esa lógica de una burocracia que se come toda la producción argentina", continuó.

En esta línea, Bullrich sumó: "Nos encontramos frente a un país que parece a la deriva, en una crisis social inédita, una gravísima crisis económica, una crisis educativa, cultural, una crisis donde los argentinos sentimos que el país que tenemos está muy lejos del país que creemos que puede ser la Argentina".

La candidata reforzó sus lazos con las fuerzas de seguridad y con otros rubros: "Al médico, al director de un hospital no les llega. A un docente no les llega. No les llega al coronel de las Fuerzas Armadas. No le llega un policía. Porque están abajo los 400.000 pesos. Entonces no les llega. ¿A quién estamos favoreciendo? ¿Y a quién nos estamos dejando absolutamente abajo de la línea de pobreza?".

"Entonces, ¿dónde vamos a poner el esfuerzo? ¿Vamos a seguir poniendo el esfuerzo en la burocracia o vamos a poner el esfuerzo en lo que siempre tuvo la Argentina?", concluyó. Patricia Bullrich junto a los directivos empresariales. Fuente: Prensa Bullrich.

Patricia Bullrich se reunió con directivos de empresas de distintos rubros en el Hotel Sheraton de Recoleta el día miércoles, en donde presentó parte de su plan económico. Fue en el marco del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En el CICyP están representados la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción, entre otras entidades.