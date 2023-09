Mario Vadillo fue lapidario con Suarez por el sorteo de casas del IPV y fue durísimo con De Marchi

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones generales en Mendoza y los candidatos a gobernar continúan intentando captar al voto indeciso, tanto con propuestas propias como con chicanas contra el rival.

Mario Vadillo, candidato a gobernador por el Partido Verde, estuvo este miércoles en MDZ Radio 105.5 FM y arrancó criticando el sorteo de casas anunciado por Rodolfo Suarez a pocos días de los comicios.

“El sorteo del IPV es totalmente lamentable y sucio por parte del gobernador haciéndole campaña a Cornejo, sacar un sorteo donde no se informaba completamente a la gente de que ese sorteo no es que van a regalar casas o que van a salir premiados con una cuota baja. Tenés que tener 3 millones de pesos para entrar y 400 mil pesos de ingresos de la familia. Y que los $70.000 también representaban 360 cuotas actualizadas para una casa sobrevalorada que se va a pagar en 25 millones de pesos más los 3 millones, por una casa de 60 metros”, remarcó y aseguró que “jugaron con la fantasía de 61 mil personas”, que es el número de mendocinos inscriptos para el mencionado sorteo.

“De Marchi también hizo campaña sucia”, arremetió. “Hemos visto de todo, desde insultarme a mí y después haciendo algo increíble por lo que terminó denunciado, sancionado por la Junta Electoral de la provincia por usar el Partido Verde, tratar de confundir a los electores diciendo que el Partido Verde estaba junto al grupo de bandidos que tiene ahí adentro, porque tiene un rejunte de bandidos”.

Sobre la polémica salida de Marcelo Romano, quien se presentó como intendente de San Carlos por el Partido Verde pero tras las elecciones municipales se sumó a las filas de La Unión Mendocina, Vadillo sostuvo: “Estas son las cosas que le hacen mal a la política: si estás como candidato a intendente del Partido Verde, usaste los recursos, le pagamos hasta el combustible de la camioneta, le fiscalizamos y al otro día dice que es importante irse con De Marchi, traicionás al electorado”.

“En esto es en lo que la política está fallando: la política no está a la altura de los problemas graves que está teniendo los ciudadanos hoy en día”, agregó Vadillo en Sonría lo Estamos Filmando.

“Por eso nos presentamos y le pedimos el voto a la familia mendocina: nosotros no tranzamos, no nos juntamos en ningún frente de estos, no transigimos, mantenemos nuestros valores que son claros. Protegemos el agua de Mendoza, luchamos contra la corrupción, queremos sacar los pernos políticos que llevan 30 años”, enumeró.

Y siguió: “El principal problema que tiene hoy Mendoza es la corrupción. Esto es lo que tenemos que resolver. No hay forma de tener un presupuesto en Mendoza que te de algún margen de maniobra para mejorar la vivienda, para mejorar los sueldos de los docentes o de los policías o de los médicos que se están yendo si vos no sacás de algún lado esa plata. La única manera que nosotros estamos viendo estudiando el presupuesto es bajando el MendoTran, que tiene 40 mil millones de subsidio. Hay que poner esa plata en donde tiene que ir, en los trabajadores”.

Respecto de la problemática existente en torno a las viviendas, Vadillo propuso “la vivienda industrializada, los sistemas modulares. Es la única manera que vos de una forma rápida, eficiente y económica tengas una industria que fabrique casas”.

“Proponemos casas modulares en 7, 8 millones, cuestan tres veces menos. Te da la posibilidad de que cualquier inquilino compre esa vivienda en el período de 10 años. Es una economía circular que nos vamos beneficiando en la medida que todos van pagando, no como ahora que el IPV dejó 55.000 viviendas sin pagar, insistió.

Además, apunto: “Es una provincia quebrada porque ha sido mal administrada, administrada de forma corrupta. La OSEP la han desfinanciado, está quebrada”.

“Han invertido más en poner talleres de RTO que en poner escuelas, te das cuenta dónde está la corrupción, la política quiere hacer negocio”, añadió: “No invirtieron en escuelas ni quieren aumentarle a los docentes, quiere seguir teniéndole la pata en la cabeza”.

“El Estado no está para hacer diques; los tiene que hacer si puede, pero lo primero que tiene que hacer es educación, salud, justicia”, señaló.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM