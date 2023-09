Luis Petri apoyó a Cornejo y pidió que lo voten el domingo: "Del otro lado hay un salto al abismo"

Alfredo Cornejo estuvo este martes en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM acompañado por el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, el mendocino Luis Petri.

Petri no escatimó en elogios hacia el exgobernador de Mendoza y pidió a los votantes de Juntos por el Cambio que el domingo lo apoyen.

“Alfredo le dio play a Mendoza en el 2015: veníamos de una provincia devastada, con las cuentas en rojo. Y esto no lo digo ahora, lo decía también en la campaña cuando enfrentaba a Alfredo. Yo reconocía en él cómo había administrado la provincia y cómo había equilibrado las cuentas públicas y reconocía en Rodolfo (Suarez) el manejo de la pandemia”, indicó Petri.

Y agregó, usando el slogan de su campaña: “Le dio play en un momento muy difícil y estoy seguro que ahora le va a dar play a esta próxima gestión con nuevos desafíos”.

“Buscamos interpretar los nuevos desafíos de un electorado y una sociedad que te va reclamando cada vez más, que no le alcanza con lo del 2015, que quiere progresar, mejorar. Estoy seguro que Alfredo la va a dar play a todas y cada una de las propuestas y que los que nos votaron se van a sentir interpretados por Alfredo Cornejo porque son votantes de Juntos por el Cambio y, en definitiva, del otro lado hay un salto al abismo”, advirtió.

También señaló que “somos parte de un espacio de toda la vida, luchamos para transformar Mendoza. Competimos electoralmente pero estamos juntos y queremos transformar la provincia”.

“Lo apoyo y pido a los que nos acompañaron que lo acompañen en esta elección del domingo próximo”, cerró.

Petri explicó por qué falló el debate del domingo

El domingo pasado, los cinco candidatos a gobernador de Mendoza participaron de un debate que dejó sabor a poco: “Los debates tienen una finalidad, que es contribuir al voto informado. Esto es que la ciudadanía ve de boca de sus propios candidatos las propuestas que hacen y la confrontación de ideas para tomar mejores decisiones”, indicó Petri.

“Uno puede confrontar ideas, lo que no puede es no ser riguroso en los datos. El dato tiene que ser preciso. Y no solo confrontar ideas, sino decir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer porque ahí salís de la consigna y del slogan”, opinó.

“En el Congreso de la Nación, cuando sos mencionado tenés derecho a contestar. Esto es lo que faltó en el debate”, sostuvo Luis Petri.