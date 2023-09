Cruces, chicanas y memes que dejó el debate de la “capital del petróleo”

Sin la previa picante que tuvo el debate de San Rafael -que pasó a la virtualidad por la salud de Omar Félix- y con una estructura más dinámica que el de gobernador -porque hubo espacio para las preguntas-, Malargüe vivió anoche su propio debate.

Durante casi tres horas Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe), Juan Manuel Ojeda (Frente Cambia Mendoza), Jorge Tieppo (La Unión Mendocina) y Celso Jaque (Frente Elegí) expusieron sus propuestas y se cruzaron con repreguntas y chicanas a una semana de las elecciones generales.

En general, la propuesta fue expositiva y mantuvo un clima de respeto y orden. Pero sobre el final del tercer bloque y en el cierre hubo espacio para que los candidatos interpelaran a sus rivales.

A sala llena se vivió el debate de candidatos a intendente en Malargüe. (Gentileza/ Cámara de Comercio de Malargüe)

En esos momentos Camiolo disparó contra Jaque y le preguntó por qué no había espacio para las mujeres peronistas en las listas del peronismo y el contestó que había sido elegido candidato democráticamente en las primarias.

Juan Manuel Ojeda reconoció que tenía dos deudas en su gestión: la concreción de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento y la pavimentación de la ruta 40. Además, se le cuestionó que no decretara la emergencia por las nevadas y la muerte de dos puesteros. Tieppo también fue cuestionado por su cercanía a Cambia Mendoza hasta hace muy poco y su participación en la actual gestión del municipio.

El momento más álgido se vivió cuando Tieppo le preguntó a Jaque: “Qué opinión le merecen los juicios ganados por los puesteros por las tierras vendidas a los malayos durante su gestión”. El exgobernador estaba preparando para la pregunta y contestó: “Esto me lo esperaba porque es una de las mentiras que se han dicho en Malargüe. Usted debería saber que estas tierras fueron rematadas en 1904, aca tiene la escritura”. Jaque se paró y llevó los papeles hasta el estrado de Tieppo, en ese momento intervino la moderadora y amenazó con cancelar el debate porque no estaban permitidas las interacciones. Ya desde su silla Jaque remató: “Si quiere le leo la actuación notarial porque desde 1904 no son tierras de la provincia ni de la municipalidad”.

Bloques y estructura del debate

El debate de Malargüe fue organizado por la Cámara de comercio, industria, minería, agricultura, ganadería y turismo de Malargüe en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado en el Parque del Ayer sobre el Acceso Norte a la ciudad.

El debate estuvo organizado en seis bloques: desarrollo humano, desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo económico, regulaciones y controles, y grandes obras para Malargüe.

Cada candidato tuvo dos minutos por bloque para desarrollar sus propuestas y 30 segundos adicionales para ampliar conceptos, hacer preguntas y derecho a réplica. Al final cada candidato tuvo espacio para hacerle dos preguntas libres a cada uno de los otros postulantes y al final contaron con un minuto para el cierre.

Había espacio para 350 personas, buena parte fue para asesores y medios. La transmisión tuvo más de 4 mil visitas y una constante de 600 personas mirando en vivo, más todas las personas que lo siguieron por televisión.

Memes en las redes

A diferencia de los otros debates donde las redes explotaron con memes y comentarios, la actividad en el espacio virtual fue menor. Hubo algunas fotos de los candidatos en las historias de sus cuentas oficiales y las cuentas de algunos frentes que estuvieron muy activas el domingo durante el debate de candidatos a gobernador no publicaron nada anoche.

Los memes surgieron desde algunas cuentas que ironizan sobre distintas situaciones que se viven en Malargüe.