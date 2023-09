La tajante acusación que hizo un reconocido periodista a Javier Milei: “Todavía no han ganado y te revisan la lista de invitados”

El periodista Diego Sehinkman sorprendió este lunes al relatar una situación que - según él mismo contó - presenció días atrás con Javier Milei en el programa que conduce, Solo Una Vuelta Más en TN.

Sin previo aviso, el conductor del noticiero empezó su descargo: “Estamos teniendo síntomas que hay que atender. El otro día, Milei estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados. Esto lo voy a decir".

Acto seguido, contó: "Nosotros, que no tenemos nada que ocultar, se la pasamos. Los impugnó y decidió no venir. Entonces, yo digo... ¿Alguien que empieza a revisar listas de invitados?”.

A raíz de este hecho, Sehinkman vinculó los modos del referente de La Libertad Avanza con el kirchnerismo. “No nos olvidemos que el kirchnerismo, más allá del contenido, fue una forma autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral. ¿Vamos a canjear una pretensión moral y un espacio que te llevaba a los rebencazos por otro que te impone revisación de lista? Yo, particularmente, no quiero pasar de la arquitecta egipcia a un Emperador”.

Para cerrar, el periodista enfatizó que Milei "está invalidando y puteando" a quienes ejercen su profesión. "Me parece que ese no es el camino. No entiendo cómo podemos elegir a alguien que viene a maltratarnos".

Sus palabras se viralizaron en pocos minutos por las reses sociales e incluso sumó apoyo de varios usuarios. Uno de los mensajes más destacados fue el que compartió Viviana Canosa, conductora en LN+.“¡¡¡Gracias Diego!!! Ya somos dos los que contamos quién es Javier Milei!!! Viva la libertad de expresión”, expresó en respaldo.