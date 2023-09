El escándalo de las tarjetas de débito de los diputados empieza a escalar judicialmente

La película que inmortalizó Anthony Hopkins puede ser deconstruida. "El silencio de los indecentes", es una de las posibles variantes que tendría El silencio de los Inocentes. ¿Por qué?... Porque nadie responde ni da una mínima explicación, peronista, kirchnerista, liberal mileísta, radical o del PRO sobre el escandaloso episodio por el cual un empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires fuera descubierto con medio centenar de tarjetas de débito en su poder que correspondían a personas que cobrarían más de medio millón de pesos.

"No eran cincuenta... En el allanamiento que se le realizó en su domicilio, Julio “Chocolate” Rigau se le encontraron cien tarjetas de débito" informó un miembro de la investigación judicial que instruye la fiscal Betina Lacki, de La Plata, y que ordena el juez de Garantías Guillermo Atencio.

Ningún legislador quiere hablar del tema. Ninguno. Todos los consultados o se ríen o endilgan las responsabilidades a un par suyo, casi siempre de otras bancadas. A lo cual, la pregunta que surge es si Rigau era el único empleado infiel o hay muchos más "chocolates" dando vuelta. Habrá que esperar en los cajeros de La Plata u otras localidades para ver si aparece otro personaje retirando de varias tarjetas montos de $30.000 pesos.

¿Por qué sólo pueden retirar ese monto? Porque al no tener el token habilitado, que sólo se puede hacer a través del titular de la tarjeta, no del poseedor circunstancial, la plata habilitada para retirar por cajero, sabiendo sólo la clave numérica y alfanumérica, que la puede hacer la misma persona que recibió los plásticos, es de $30.000. Por este motivo, también, el pobre de Rigau tuvo que estar dos semanas dando vueltas por los cajeros retirando dinero. Por cada tarjeta necesitaba 50 extracciones, mínimo. Y, si tenía cien...

Atencio, el juez que nunca pudo determinar la cantidad de muertos en la inundación de 2013

Pero como casi todo en este submundo, los "expertos" terminan siendo menos que primates. El ambiente político conoce a la familia de "Chocolate", y a Julio en particular, quien viene militando por todos los sectores del peronismo platense desde que reapareció la Democracia. Pasó por el duhaldismo, el menemismo, el bruerismo, los renovadores y ahí, como en una cadencia, quedó con el exdiputado provincial Guillermo Escudero.

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal confirmaron que se ha pedido, por escrito, precisiones a las dos partes involucradas. A la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El primero, poseedor y solicitante de las tarjetas de débitos consignadas para los cien contratos de $580.000 pesos cada uno y la entidad bancaria, para saber por qué se las dio todas juntas a una misma persona u oficina.

El silencio, que también provoca risas y genera pases de facturas siderales entre los que siempre suelen quedarse afuera de semejante reparto, o al menos reciben mucho menos en la proporcionalidad que se supone de antemano, cuando se hablan estos temas, atraviesa toda la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pero también empezó a preocupar al otro cuerpo del excelso palacio legislativo platense, donde conviven, por solo un pasillo ancho que funciona como ingreso al garage, el Senado provincial. Cambian sus miembros, pero no sus métodos.

En 2009 había sido descubierto un empleado del senador de la Coalición Cívica, José María Zingoni. En aquella oportunidad, uno de sus colaboradores, Jaime Morales, se quedaba con una parte del dinero que le correspondía a un presta documento. En este caso, era una persona con discapacidad, Mario De Luca. Las personas con más necesidades son las más utilizadas para pedirles sus documentos a cambio de brindarle jubilación, obra social y, además, quedarse con una parte del contrato. Lo otro debe quedar para la política.

El juez Atencio no atendió el pedido de excarcelación realizado por los abogados de Rigau, que ya cambiaron en 48 horas, porque consideró que existen riesgos procesales si queda libre por “la modalidad del hecho, los antecedentes del imputado y las características personales del imputado”.

El episodio por el cual se desató el escándalo de las "Banelco VIP", que no fue el primero, y seguramente no será el último, se descubrió el sábado pasado, cuando una persona que quería extraer dinero de los cajeros automáticos ubicados en la sede central del Banco Provincia, en pleno corazón platense, a pocas cuadras de la Legislatura, no podía ingresar porque la multiplicidad de operaciones que debía realizar "chocolate" se lo impedía.

Inmediatamente, la damnificada llamó a un efectivo de la guardia municipal presente y este, inmediatamente, pidió refuerzos de la Policía Bonaerense, ubicada en la misma manzana, como custodia externa del edificio central del Provincia. Algunos se siguen preguntando por qué, en ese momento, Sergio Berni no movió un dedo para desactivar la denuncia. Otros saben por qué. La inquina con Martín Insaurralde, el jefe político de Federico Otermín, viene desde hace muchos años, inclusive previamente a que el ex intendente de Lomas de Zamora asumiera como su Jefe de Gabinete.

Rigau está detenido por “defraudación reiterada en 177 hechos consumados y 45 tentados”. Sin embargo, el actor intelectual de la maniobra, todavía, no apareció. Por el bien de muchos, por supuesto. "Esto viene para rato, pero no es difícil descifrar. Son dos entidades las que participan, nada más", dijo un abogado especialista en haber visto, en más de una oportunidad, situaciones similares.