Arranca la movida de campaña clave de Patricia Bullrich para meterse en un balotaje con Javier Milei y ganarle

"Si por pensar distinto le gritas 'mogólico' a alguien y le decís imbécil al Papa, no tenes que ser presidente. Más allá de clonar perros, hablar solo, es un candidato muy peligroso para todos, esencialmente para los más pobres que no van a ver nada de lo que promete". La frase es de un miembro de la mesa chica de Patricia Bullrich, que está convencido de que van a ser Gobierno y así opera su cabeza desde que ganaron las PASO. Creen que la violencia de Javier Milei sirvió para imponer un criterio de campaña y marcar agenda, pero que Juntos por el Cambio va a volver al poder.

La campaña empieza a endurecerse y definirse. Javier Milei tuvo un viaje espiritual a Estados Unidos, pero sus definiciones siguen estridentes como antes. La descalificación al rival, la incapacidad de dialogar desde el disenso, el insulto constante y la certeza de un plan económico que no es aplicable es parte de su desafío. Cinco economistas consultados por MDZ de distintos sectores coincidieron en que es mentira, no se puede dolarizar, su principal eje de campaña. Bullrich explicará la gestión política de su futuro Gobierno, mientras Melconian y Laspina explicarán por qué la plataforma de Milei es falsa y no se puede aplicar.

Plan. Javier Milei plantea la dolarización como eje de su campaña.

Los tercios empiezan a despegarse, las energías se acaban y renuevan, los candidatos suben y bajan como las acciones, y Juntos por el Cambio saca su carta más fuerte de cara a las elecciones de octubre, creen que van a jugar un balotaje contra Javier Milei, que no atraviesa sus mejores días de campaña. La presencia, el contacto con la gente, el interior profundo, los lugares donde la gestión de Bullrich en Seguridad se valora, todo ese combo será parte de la caravana que comienza hoy, el "sí, se puede" de 2023.

Hay un objetivo secundario en la campaña de cara a octubre: dejar que Javier Milei exhiba su violencia discursiva, sus peores rasgos, sin condenarlo, sólo exponiendo su incapacidad de disentir. Creen algunos miembros de Juntos por el Cambio que a medida que el plan de Sergio Massa siga siendo un fracaso con alta inflación, alta emisión y el fuego amigo del Gobierno, la sociedad va a buscar previsibilidad y experiencia por sobre la improvisación y la estridencia.

Equipo. Patricia Bullrich busca exponer en todos los centros del país antes de octubre.

Patricia Bullrich se renovó, la ven feliz, el búnker del PRO sobre la calle Balcarce no descansa, las oficinas reciben gente, diseñan guiones para redes, discursos, cierran encuentros, redes sociales, todo sin pausa. Dicen que la candidata terminó de recuperar las energías tras la victoria en las PASO contra Horacio Rodríguez Larreta. Fue a todo o nada, su elección más importante, quedó feliz, pero se sintió el fuego amigo hasta el último momento: etapa terminada, juran que la colaboración del larretismo está y que se vienen días muy optimistas con el puntapié de la caravana.

El comienzo será en el Palomar, donde sucedió la "revolución de los aviones" de Guillermo Dietrich. Ahí se subirán Patricia Bullrich, su vice Luis Petri, el bonaerense Maxi Abad y Diego Valenzuela, intendente 3 de febrero que suena como ministro dentro del Gobierno eventual de Bullrich por su vínculo con intendentes y la experiencia de gestión. En el hospital Posadas se sube Diego Santilli, quien también hizo la digestión de su derrota y se suma a la caravana. Así se irán subiendo todos los referentes.

El país va a ver llegar la caravana llena de referentes nacionales y promesas de los cuadros nuevos y jóvenes que se suman. El discurso económico con la llegada de Carlos Melconian quedó reforzado y ya no es la preocupación de hace un mes. Ahí aparece un nombre que empieza a instalarse como necesario: Augusto Ardiles, un economista joven que tuvo gran desempeño como fronting del discurso económico. Trabaja con Luciano Laspina, de estrecho vínculo con las figuras nacionales de la campaña y militante todo terreno que vino de La Plata con una década de militancia. Es parte de los jóvenes que son considerados brillantes por los más grandes y será protagonista del plan económico si hay Gobierno.

Libro. Ayer, en la presentación, Patricia Bullrich.

Son más de cincuenta lugares por los que Juntos por el Cambio decidió frenar y encontrarse en el cara a cara. La forma de Bullrich siempre fue más próxima y apostando al contacto old school por sobre el big data y las métricas, y los resultados le dieron la razón. Todos los lugares donde hay centros urbanos a conquistar, donde se puede mejorar la performance de las PASO, las grandes ciudades, todo está pensado para asegurarse la entrada al balotaje.

Así entonces, se pone primera, arranca la campaña que, dicen, logró la unidad que no hubo en cuatro años de Juntos por el Cambio, validación de liderazgo, organicidad para militar y convocar a los votantes y energías para recorrer. Ahora depende de la sociedad y la capacidad de interesarse.