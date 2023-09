En Chaco, el partido de Javier Milei busca dividir a Juntos por el Cambio y beneficiaría a Jorge Capitanich

A menos de una semana de las elecciones en la provincia de Chaco, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Alfredo "Capi" Rodríguez, afirmó que son la "verdadera oposición al oficialismo provincial encarnado por el gobernador Jorge Capitanich". "Leandro Zdero es solo oposición en elecciones porque en la Cámara de Diputados negocia todo y es parte de la casta", denunció quien se presenta por el partido de Javier Milei a pesar de que no recibe su apoyo en la elección provincial.

"Capitanich y Zdero son parte de lo mismo", afirmó Rodríguez, quien está confiando en dividir a Juntos por el Cambio y captar "los votos qué en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se volcaron a Juan Carlos Polini", por el precandidato radical que perdió en la interna.

El libertario llega a las elecciones con un piso del 2,9 por ciento de los votos que son los que obtuvo en las PASO de junio pasado. "También aspiramos a obtener el voto en blanco y seducir a quienes no fueron a votar para que lo hagan el domingo", dijo.

Por más que el partido a nivel nacional asegura no tener candidato propio en las provinciales de Chaco, "Capi" se presenta en redes como "la gente de Milei".

El candidato chaqueño que imita a Javier Milei

En tanto que en las PASO nacionales los libertarios chaqueños obtuvieron el 28,93%, ubicándose en el segundo lugar por debajo del Unión por la Patria, que obtuvo el 34,64%, y por encima de Juntos por el Cambio, que se situó en la tercera ubicación con el 26,55%. Claro está es que en esa oportunidad fue con Javier Milei en la boleta.

Nada habla de la posibilidad de ingresar en balotaje del 8 de octubre y, mucho menos de que si queda afuera a quien apoyaría.

En declaraciones a la prensa provincial, Rodríguez insistió en la idea de que el espacio libertario "es la principal oposición en la provincia, no así el radicalismo". "Yo te voy a decir cuándo estás haciendo las cosas mal siempre, no voy a congeniar con vos en un cuarto donde vamos a repartir qué me toca a mí y cuánto me das de acá. Con nosotros no hay negociación ni rosca política", explicó.

En las PASO, el candidato libertario no llegó al 3% de los votos. Foto: Twitter Rodríguez.

Son parte de la "casta"

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza, reafirmó que "toda la UCR provincial es parte de la casta". "Son oposición cuando hay elecciones, pero en la Legislatura siempre han negociado todo", afirmó. "Zdero no es la oposición bajo ningún concepto, aunque se lo vea haciendo cuestionamientos permanentemente, como legislador es parte de un esquema político-partidario que es responsable de la decadencia que tiene la Argentina y el Chaco", profundizó.

El candidato de la Libertad Avanza hizo extensivas esas consideraciones a todo el radicalismo "porque es una oposición cuando vienen elecciones únicamente". Finalmente dijo que "Leandro Zdero y radicalismo chaqueño son también parte de la casta".