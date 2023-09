Cecilia Moreau confirmó que mañana ingresará el Presupuesto y convocará a las autoridades de Presupuesto y a los bloques para el miércoles para trazar el cronograma de tratamiento

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, confirmó hoy que mañana ingresará el proyecto de Presupuesto 2024 y que el lunes convocará a una reunión a las autoridades de la Comisión de Presupuesto y a los bloques parlamentarios para un encuentro a realizarse el miércoles con el objetivo de trazar el cronograma de trabajo de la iniciativa.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja expresó además que “el ministro Sergio Massa me confirmó que va a cumplir con la manda constitucional y que va a mandar en tiempo y forma el Presupuesto” y agregó que “el lunes voy a convocar a Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y a los bloques para trabajar el día miércoles el cronograma de trabajo en relación al tratamiento del Presupuesto”.

Asimismo, aseguró que en la sesión que será convocada para el martes “vamos a estar tratando el proyecto de eliminación de Ganancias para trabajadores y jubilados, la creación de nuevas universidades y el acceso a trabajadores no registrados al mercado laboral de manera formal, sin que esto implique que los empleadores tengan que pagar durante dos años las cargas sociales”.

“Son temas que afectan directamente la calidad de vida y la recuperación del salario de los argentinos, el tema de Ganancias y el de las Pymes, pero también la creación de universidades tiene que ver con universidades de cercanía, universidades en Río Tercero, en el Delta, y esto tiene que ver con el desarrollo de las localidades” aseveró y enfatizó que “son temas que afectan al trabajo y la educación, muy sensibles como para no acompañar. Me resulta extraño y realmente creo que se están equivocando y están especulando electoralmente si no vienen los diputados de Juntos por el Cambio”.

En ese sentido, subrayó que “ahora que tenemos la oportunidad, no como gobierno, sino como país, de dejar a 800 mil trabajadores afuera de este impuesto injusto, impuesto al trabajo, un impuesto que veníamos trabajando desde hace mucho, porque hay que reconocer que Sergio, como presidente de la Cámara y como ministro de Economía, fue bajando progresivamente la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias, me parece por lo menos cínico, hipócrita y mezquino que Juntos con el Cambio no venga”.

En tanto, recordó que “todavía me acuerdo del aviso de Macri donde él planteaba que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar las Ganancias, y no solamente pagaron más trabajadores sino más plata”.