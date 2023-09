Llamativas presencias y ausencias en la visita del candidato a vice de Sergio Massa a Mendoza

El peronismo mendocino recibió al jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente de la Nación por Unión por la Patria, Agustín Rossi, con el fin de levantar la imagen del espacio de cara los a comicios provinciales y, a su vez, los nacionales. Pero el énfasis estuvo puesto, quizás, en el 24 de septiembre, cuando se elija al próximo gobernador.

Rossi dejó en evidencia dos de sus objetivos: apoyar públicamente a la fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo, luego del resultado desfavorable en las PASO de junio (el Frente Elegí obtuvo 15,6% de los votos) y, además, evitar que se produzca una fuga de votos peronistas al frente La Unión Mendocina, donde Omar De Marchi ya le dio asilo a algunos dirigentes enemistados con la conducción del PJ.

De los 18 departamentos, 6 tienen conducción peronista: Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú) y Roberto Righi (Lavalle). Estos dos últimos no asistieron a las actividades de Rossi, tanto en la sede del PJ como en el Teatro Selectro. En el caso de Righi, el jefe comunal del Norte provincial causó gran revuelo en las filas del peronismo, luego de que oficializara su pase a los equipos de trabajo de Omar De Marchi. Lo particular es que el lavallino apoya a La Unión Mendocina en la provincia, aunque en lo nacional respalda a Sergio Massa y a Agustín Rossi.

Stevanato fue el otro gran ausente. Desde su entorno indicaron a MDZ que tuvo un viaje a San Juan de último momento, pero es imposible no tener en consideración que el intendente de Maipú no ha manifestado su apoyo a Omar Parisi y que, además, coquetea con De Marchi hace tiempo, aunque sin blanquear su decisión y dejando la puerta abierta a especulaciones, que poco a poco se fueron desinflando. "Quiero que el próximo gobernador sea una persona que apueste al diálogo y genere puentes. Y sí me preguntan el nombre, Omar, de Luján y exintendente", sostuvo Stevanato semanas atrás al bromear sobre De Marchi y Parisi, que comparten esas características.

Parisi dijo en aquella ocasión a modo de contestación que "Stevanato tomará las decisiones que tenga que tomar. Yo trabajo para gobernar la provincia. No trabajo para ver a quién sumo, quién viene o quién no viene (...) A mí Stevanato no me tiene que confirmar nada".

Como contó MDZ, Matías Stevanato, tenía todas las intenciones de anunciar públicamente su deseo de participar activamente del espacio anticornejo con Omar De Marchi, aunque un llamado desde Buenos Aires lo habría frenado. Precisamente, desde "la tribuna de la cancha de Tigre", según afirmaron fuentes de su entorno.

Anabel Fernández Sagasti, Emir Félix, Edgardo González, Adriana Cano y Adolfo Bermejo.

Pero, regresando al arribo de Agustín Rossi a la provincia este martes, el santafesino fue consultado por los peronistas que migraron a La Unión Mendocina al aseverar que "el peronismo está acá. Nosotros no hacemos valoraciones a un compañero que está en un lado o que está en el otro. Es distinto. El peronismo es mucho más que los dirigentes". De forma tajante agregó que "el que cree que su sola presencia es más importante que el peronismo, se equivoca. El peronismo de Mendoza está acá, está en el Partido Justicialista, está en la candidatura de Omar Parisi y en todos los compañeros que están acá".

Respecto a lo ocurrido con Righi y su ausencia, Rossi indicó de forma tajante: "La explicación la tiene que dar Righi. Yo no tengo por qué opinar sobre ese tipo de ese tipo de situaciones. En todo caso yo tendría que explicar cuál es la posición del peronismo nacional. El peronismo nacional, el Partido Justicialista, Sergio Massa y Agustín Rossi están comprometidos con la fórmula Omar Parisi y Lucas Ilardo".

A su turno, Parisi se refirió a aquellos justicialistas que hablan de que el "voto útil" el 24 de septiembre es Omar De marchi porque tendría los números para hacerle frente a Alfredo Cornejo. "A los peronistas que dicen eso yo les contesto lo siguiente: hablar de voto útil para De Marchi para que no gane Cornejo sería como el voto útil de Patricia Bullrich para que no gane Javier Milei. No tiene nada que ver con el peronismo. De Marchi no es peronista. La alternativa somos Lucas Ilardo y yo", esgrimió el exintendente de Luján de Cuyo. De izquierda a derecha; Martín Aveiro, Omar Parisi, Agustín Rossi y Guillermo Carmona. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Por su parte, el diputado nacional y exintendente de Maipú Adolfo Bermejo comentó en diálogo con MDZ acerca de la falta de Matías Stevanato: "No he estado en contacto con Matías, pero está acompañando a todo el peronismo provincial y nacional. Creo que todo el aporte de su gestión y el resultado del departamento de Maipú para nosotros es importante. Es importante para el peronismo en general que nos mantengamos en este proceso de unidad, militancia y buscar cada vez más votos".

Sobre si existe un riesgo de fuga hacia el demarchismo, expresó: "No creo que eso vaya a ocurrir. No me lo ha manifestado. Estoy convencido de que va a seguir apoyando al peronismo".