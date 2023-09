Omar Parisi ninguneó a Matías Stevanato y su affaire con De Marchi

Apenas pasadas las elecciones municipales comenzaron las especulaciones respecto a qué harán los intendentes peronistas en las elecciones provinciales. El que echó leña al fuego fue el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien al ser consultado al respecto dio una respuesta ambigua y pronosticó un crecimiento de Omar De Marchi y La Unión Mendocina. El que salió a hablar sobre el tema fue Omar Parisi, que cargó duramente contra Stevanato y ninguneó la incidencia que podría tener un éxodo de peronistas a las filas demarchistas.

"Stevanato tomará las decisiones que tenga que tomar. Yo trabajo para gobernar la provincia. No trabajo para ver a quién sumo, quién viene o quién no viene", aseveró Parisi desde la Legislatura. "A mi Stevanato no me tiene que confirmar nada", agregó ofuscado el candidato a gobernador del Frente Elegí.

Ayer varios intendentes del PJ confirmaron públicamente su respaldo a la fórmula que encabezan Omar Parisi y Lucas Ilardo. Otros no dieron declaraciones y en el caso de Stevanato su respuesta estuvo cargada de picardía. "Quiero que el próximo gobernador sea una persona que apueste al diálogo y genere puentes. Y sí me preguntan el nombre, Omar, de Luján y exintendente", manifestó Stevanato dando a entender que puede ser De Marchi o Parisi.

Para el candidato al gobernador del PJ no es relevante la decisión que tome Stevanato. "Cada uno puede tomar la decisión que quiere. Las decisiones personales son personales", disparó y dijo que mientras tanto él seguirá caminando la provincia para ganar la elección. "Es un trabajo permanente sabíamos que no iba a ser fácil pero los mendocinos nos ven como alternativa y nos van a acompañar. Los votos son de la gente no de los dirigentes", concluyó.

"El único apoyo que necesitamos es de mendocinos y mendocinas. Los candidatos se la pasan peleando y carpeteando. Nosotros venimos a gobernar. Nos van a votar mendocinos y mendocinas", sentenció.