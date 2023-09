Sergio Massa destrozó a Mauricio Macri con una grave acusación

Sergio Massa llamó a la oposición a votar en el Congreso el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y consideró que Mauricio Macri "estafó" a los trabajadores cuando prometió que en su gobierno "no iban a pagar ganancias".

En una entrevista para C5N, Sergio Massa apeló "a que la oposición se siente y vote, y no borre con el codo lo que escribió con la mano", en referencia a la posibilidad de eliminar impuestos a los trabajadores. "Ya borraron con el codo que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno, cuando Mauricio Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto", apuntó el ministro.



En ese sentido, señaló que "el problema más serio de Macri es que no hizo autocrítica" y consideró que "hoy era un buen día para que dijera la verdad, si estafó a los laburantes o no tuvo el coraje de hacerlo", en referencia a la promesa de campaña que hizo el exmandatario sobre el Impuesto a las Ganancias.

"Lo más importante es que el laburante sienta que el Estado no le manotea parte de su trabajo con un impuesto que es injusto, porque el salario no es ganancia, es remuneración. Es conceptual, filosófico esto", subrayó. Y criticó a el exministro de Economía del 2001, José Luis "Machinea, del gobierno de Patricia Bullrich, de (Fernando) De La Rúa y (Domingo) Cavallo", quien "inventó esto".

"El enorme desafío que tenemos es tratar que Argentina tenga un sistema tributario progresivo que el que más pague sea el que más puede y el que más tiene, no el que menos tiene", indicó.

Asimismo, sobre el crecimiento de la economía durante el próximo año, Massa advirtió que ese ingreso "no quede en un grupito" y exhortó a que "de alguna manera nos construya un derrame". "El derrame nunca es natural, el único que tiene fuerza para dar vuelta el vaso es el Estado, que lo tiene que ir volcando hacia los sectores de la sociedad", remarcó.