Alberto Fernández defendió a Sergio Massa por los cambios Ganancias y fulminó a Mauricio Macri en redes sociales

Alberto Fernández salió a responderle a Mauricio Macri, quien el lunes había criticado a Sergio Massa y calificado como un "mamarracho electoral" a los cambios impulsados en el impuesto a las Ganancias.

En ese sentido, el presidente eligió las redes sociales para responder, donde tuiteó: "Más de 2 millones de personas dejaron de pagar el impuesto a las Ganancias durante nuestro Gobierno. Es una política de Estado".

El mensaje de Alberto Fernández para Mauricio Macri

Acto seguido, arremetió contra el exmandatario: "Macri prometió eliminarlo, pero aumentó casi 80% la cantidad de trabajadores que debieron pagarlo. No todo es lo mismo". El posteo de Alberto Fernández estuvo acompañado de una infografía donde se comparaba la cantidad de trabajadores sin pagar el impuesto durante los dos gobiernos.

Durante una entrevista televisiva el lunes a la noche, Massa también le había contestado al referente de Juntos por el Cambio y lo acusó de estafar a los trabajadores cuando prometió que en su gobierno "no iban a pagar ganancias".

"Ya borraron con el codo que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno, cuando Mauricio Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto", apuntó el ministro contra la oposición, en referencia a la posibilidad de eliminar el tributo.