El vaticinio final de Jaime Durán Barba sobre un eventual triunfo de Javier Milei

Jaime Durán Barba se pronunció sobre las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre y no descartó la posibilidad de que Javier Milei logre ganar sin necesidad de ir a un balotaje.

"No diría muchas pero Milei tiene posibilidades de ganar en primera vuelta", aseguró este lunes en diálogo por LN+. Y contó que no es el único que evalúa esa chance. "Fui a dar una conferencia en Puerto Madryn, nadie me preguntó sobre la campaña de Patricia Bullrich, nadie por Massa, se acercaron 150 personas y todas preguntaron si Milei ganaba en primera vuelta o no", reveló.

Asimismo, el politólogo descartó una posible alianza de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza en el Congreso. "No son lo mismo, no tienen nada que ver. No creo que ningún diputado aliado al PRO vote por las ideas de Milei. Ningún radical, ningún lilito", señaló.

Por otro lado, el analista defendió la propuesta de la dolarización y mantuvo un fuerte cruce con Daniel Artana, economista afín a Patricia Bullrich quien se encontraba en el estudio.

"La dolarización en Ecuador fue muy fácil y rápida de implementar. Todos los economistas, el oficialismo, la oposición y el FMI se oponían, pero fue un éxito descomunal. Hoy nadie en Ecuador quiere salir del dólar", remarcó Durán Barba.

A lo que Artana le respondió tajante: "No lo vendamos como una solución mágica. Es un análisis un poco light el tuyo". "El tuyo con poco conocimiento de Ecuador. La dolarización no permitió que Correa haga locuras", contestó el analista. Y agregó en forma de chicana: "Yo conozco un país que le va sensacional ¿Cuándo has visto villas ecuatorianas en la Argentina?".