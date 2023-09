Carlos Melconian le volvió a marcar la cancha a Javier Milei con la dolarización: "Desvaneció totalmente el tema de la motosierra"

Carlos Melconian arremetió contra el descargo de Javier Milei frente a la carta firmada por 170 economistas quienes se posicionaron en contra del plan de dolarización impulsado por el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

“Me apena esto que acabo de leer de Milei [con críticas a los economistas]. Me bancaría que me lo diga a mí porque es un mano a mano y está en el juego. Pero acá hay 170 tipos con los que también he discutido, hay tipos muy serios. Dice 170 fracasados, no puede ser”, afirmó en diálogo por LN+.

El referente libertario se pronunció en redes sociales en contra de los profesionales que adhirieron al documento denominado "La dolarización es un espejismo". "Repasando la lista me queda claro porqué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del BCRA (robar está mal), más allá de los más que pésimos resultados", dijo el aspirante presidencial.

En ese contexto, Melconian continuó con una mirada sobre el perfil presidencial que tiene que tener un postulante a Jefe de Estado: "Una persona que se va a sentar en el sillón de Rivadavia, que es padre de todos, porque para mí un presidente es eso, es el tipo que tiene que tener el temple para acompañar, que tiene que tener empatía, saber hablar, contener y sacar a la gente de los problemas".

"Que diga 170 economistas, ¿vos solo tenés razón?. Te digo, esto es el límite", añadió el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich. Asimismo, el ex presidente del Banco Nación defendió el comunicado de sus colegas y apuntó nuevamente contra la iniciativa económica de Milei.

"Está impecable el comunicado de los investigadores, y yo te digo de nuevo. Me saca a mí una pátina de soberbia porque yo venía a decirte que terminó esta discusión, una semana aguantó. Desvaneció totalmente el tema de la dolarización y la motosierra", cerró.