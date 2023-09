El motivo por el que Jorge Macri se desquitó con Axel Kicillof

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Jorge Macri, consideró que la mirada del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respecto del fallo contra la Argentina en Estados Unidos por la expropiación de YPF "es la misma que tienen para el delito".

"Me hace acordar al tema de la inseguridad, se comete delito, y como la causa no está firme entonces suponen que todavía no pasó nada. Es una mirada ideológica que se aplica en todos los terrenos", afirmó el ministro de Gobierno de la Ciudad.

En diálogo con Si pasa, pasa, en Radio Rivadavia, el referente del PRO señaló que "a Kicillof no le importa el fallo, sino que hay una instancia más para apelar, que es una mirada general que el kirchnerismo tiene respecto del delito".

La semana pasada se conoció el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Peska, que condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares a un fondo de inversiones por la expropiación de la petrolera argentina, cuyo proceso había sido liderado por Axel Kicillof cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Axel Kicillof era ministro de Economía cuando se repatrió a YPF.

"Era claro que expropiar una empresa de esa manera, sin respetar la ley, nos iba a costar mucha plata. Así es muy difícil que un país crezca", lamentó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Al respecto, señaló que "no se puede decir a un privado ´vení invertir´ y luego te quito lo que ganás".

"Vamos a tener que gastar una fortuna por una decisión mal tomada", señaló Jorge Macri, quien al referirse a Axel Kicillof dijo que "se hace el canchero desafiando a Patricia Bullrich".

"Es una cosa ridícula que no tiene sentido lo que dice. No hay más remedio que apelar y tratar de defender, pero no tengo la mirada falsamente optimista de Kicillof", finalizó.